Slovenija namerava na Grenlandijo poslati dva častnika

Zaradi groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa evropske države te dni na Grenlandijo pospešeno pošiljajo svoje častnike in tako na tem geostrateško pomembnem otoku krepijo prisotnost evropskega vojaškega osebja, sporoča več medijev.

Uradno gre za sodelovanje v vojaški vaji oziroma operaciji Arktična odpornost, a je na daleč jasno, da gre za evropski odvračalni ukrep zaradi Trumpovih groženj. Francija je na največji otok na svetu že poslala 15 vojakov, Nemčija 13. Okrepitve prihajajo še iz Švedske (3 častniki), Norveške (dva vojaka), Finske (dva častnika), Nizozemske (en mornariški časnik) in Združenega kraljestva (en častnik). Poljska je sporočila, da ne bo sodelovala, na uradno povabilo pa bi se odzvala Estonija.

Ko bo to odločitev sprejela vlada, gre gradivo še v državni zbor na skupno sejo odborov za zunanjo politiko in obrambo, ki v zvezi s tem sprejmeta sklepe. Ti za vlado sicer niso obvezujoči, saj gre zgolj za seznanitev poslancev, vlada pa nato sprejme še dokončno potrditev o napotitvi na misijo oziroma vajo.

Kot so povedali v Levici, bodo podprli odhod častnika na Grenlandijo kot evropski odvračalni ukrep ob Trumpovih grožnjah. »Gre za jasno sporočilo, da Evropa varuje svojo varnost in suverenost, ne podpira pa logike moči in izsiljevanja,« pravijo.

Evropski voditelji so se o krepitvi vojaške prisotnosti na Grenlandiji pogovarjali že minuli torek v Parizu, ko so se zaradi Ukrajine srečali v okviru koalicije voljnih. Še preden so prispeli v Pariz, kjer so bili tudi njihovi ameriški kolegi, pa so sprejeli tudi izjavo v podporo Grenlandiji.

Njeno ključno sporočilo je bilo, da Grenlandija pripada Grenlandcem in da lahko o prihodnosti tega otoka odločata samo Grenlandija in Danska. To izjavo je podprla tudi Slovenija.

Več informacij sledi.