Slovenija nasprotuje kompromisu EU o avtomobilskih izpustih

Cilj je znižanje izpustov pri novih avtomobilih do leta 2030. FOTO: Tomi Lombar

Evropski parlament se je zavzel za 40-odstotno znižanje. FOTO: Tomi Lombar

Okoljski ministri EU so nocoj v Luksemburgu po več kot trinajstih urah pogajanj le dosegli kompromis o cilju za 35-odstotno znižanje izpustov pri novih avtomobilih do leta 2030. Irska je napovedala izjavo nasprotovanja in razočaranja nad slabim kompromisom. Pridružilo se ji je več članic, tudi Slovenija.Okoljski ministri so se dogovorili o cilju za 35-odstotno znižanje izpustov ogljikovega dioksida pri novih avtomobilih in za 30-odstotno znižanje izpustov pri novih lahkih tovornih vozilih do leta 2030, je sporočilo avstrijsko predsedstvo.Potem ko je avstrijska ministrica, ki je vodila zasedanje, sporočila, da je dogovor dosežen, je Irska napovedala izjavo nasprotovanja in razočaranja, ker je bil jutranji kompromis boljši od končnega.Irsko so takoj podprli Luksemburg, Švedska, Slovenija in Danska.Köstingerjeva je nato na novinarski konferenci povedala, da je kompromisni predlog podprlo 20 članic, štiri so bile proti, štiri pa so se vzdržale. Katere so bile proti in katere so se vzdržale, ni razkrila.Prav tako avstrijska ministrica ni razkrila veliko o vsebini kompromisa, ki je očitno precej kompleksen in vključuje veliko bonusov za proizvajalce električnih avtomobilov. Podrobnosti tako za zdaj niso znane, saj tudi dokumenti še niso dostopni.Slovenski okoljski ministerje po twitterju obžaloval sprejetje kompromisnega predloga predsedstva, ki vsebuje cilj le 35-odstotnega zmanjšanja izpustov do 2030.»V imenu vlade sem nasprotoval kompromisu in zahteval najmanj 40-odstotno zmanjšanje emisij, vendar je avstrijsko predsedstvo uspelo doseči večino. V svojem sklepnem govoru sem opozoril, da to ni prava smer, ki si jo je zastavila EU,« je tvitnil Leben.Tako je po njegovih besedah od političnih pozivov k upoštevanju priporočil Mednarodnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) žal ostalo zelo malo. »Danes smo imeli politiki v EU priložnost, da pokažemo, da mislimo resno. Žal smo to priložnost zamudili. Škoda za okolje,« je še dodal.Evropska komisija je novembra lani predlagala 30-odstotno znižanje izpustov ogljikovega dioksida pri novih avtomobilih in lahkih tovornih vozilih do leta 2030 v primerjavi z letom 2021. Evropski parlament se je zavzel za 40-odstotno znižanje , kompromisni predlog avstrijskega predsedstva pa je predvideval 35-odstotno znižanje.Nemčija je podpirala 30-odstotno znižanje, Francija pa 40-odstotno. Nekatere države, na primer Švedska, Danska in Nizozemska, so se zavzemale za še ambicioznejši cilj. Za nekatere, na primer Bolgarijo in Madžarsko, pa je bilo tudi 30 odstotkov preveč ambiciozno.Evropski komisar za podnebno ukrepanje in energijoje politični dogovor označil za »izjemno pomemben korak naprej«.Politični dogovor je izhodišče članic za pogajanja z Evropskim parlamentom. Prvi trialog bo že v sredo.