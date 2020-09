Slovenija nezadovoljna z odločitvijo sodišča

Janša pritrdil Bogoviču

Predsednik Civilne iniciative za spoštovanje zaščite vina Marjan Colja je izjavil, da je za kraške vinogradnike danes žalosten dan. FOTO: Matej Družnik/Delo

Logar: Izguba tožbe ne pomaga Sloveniji

Žalosten dan za vinogradnike

Ljubljana – Slovenija ni zadovoljna z odločitvijo splošnega sodišča EU v zadevi Teran in jo obžaluje. Tako so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in napovedali, da bodo sodbo, po kateri Hrvaška lahko uporablja ime teran za sorto vinske trte, najprej proučili, nato pa se odločili o nadaljnjih korakih. Slovenija ima za pritožbo dva meseca časa.Slovenija je v sodnem postopku dokazovala, da je bil v primeru podelitve izjeme za označevanje hrvaških vin iz sorte teran kršen pravni red EU, saj za podelitev izjeme niso bili izpolnjeni osnovni pogoji. »V postopku sprejemanja delegirane uredbe je bila Slovenija soočena z informacijsko asimetrijo, saj sta evropska komisija in Hrvaška zavračali razkritje ključnih dokumentov iz časa pred pristopom Hrvaške, o katerih sta trdili, da utemeljujejo pravico hrvaških pridelovalcev do te izjeme,« so poudarili na ministrstvu.Pojasnili so, da po današnji odločitvi sodišča še naprej velja izjema označevanja za Hrvaško vino z imenom sorte teran pod pogojem, da sta naziva Hrvatska Istra in teran v istem vidnem polju ter zapis besede teran z manjšimi črkami kot Hrvatska Istra.Predsednik vladese je na twitterju odzval na izjavo evropskega poslanca, ki je zapisal, da je današnja sodba rezultat pretirane samozavesti in kategoričnega zavračanja kakršnihkoli pogovorov takratnega kmetijskega ministra Dejana Židana tako s predstavniki Hrvaške kot tudi evropske komisije v letih 2014 in 2015. »Natančno tako,« je Janša pritrdil Bogoviču.Minister za zunanje zadeveje v prvem odzivu na razsodbo splošnega sodišča EU povedal, da izguba tožbe »ne pomaga Sloveniji« in da se je »verjetno treba vprašati tudi o odgovornosti tistih, ki so se odločili za tožbo, ki smo jo izgubili«. Preden bo sodbo v celoti komentiral, jo namerava proučiti. Obžaluje pa, da slovenska diplomacija, še preden se je vprašanje terana znašlo na sodišču, ni odreagirala dovolj hitro oziroma je 'očitno zaspala'. Minister pričakuje, da bo poraz na sodišču v prihodnje obravnaval tudi parlamentarni odbor za zunanjo politiko. Med današnjo tiskovno konferenco je napovedal, da bo ministrstvo pri tem aktivno sodelovalo in tudi na podlagi razsodbe podrobno proučilo vse svoje aktivnosti v preteklosti.Predsednik Civilne iniciative za spoštovanje zaščite vina teran in direktor kmetijske zadruge Vinakras Sežanaje izjavil, da je za kraške vinogradnike danes žalosten dan. »Smo razočarani, a je bilo to na nek način tudi pričakovano,« je komentiral zavrnitev slovenske tožbe na evropskem sodišču.»Pričakovano je zato, ker se je že med postopkom kmalu pokazalo, da naših argumentov sploh niso upoštevali. Poleg tega pa je na odločitev sodišča gotovo imela vpliv tudi naša neenotnost, ki se je odražala predvsem v politiki: leva stran je obtoževala desno in obratno, namesto da bi si prizadevali za skupni cilj,« meni Colja, ki pričakuje, da se bo naša država na razsodbo pritožila na drugo stopnjo.»To sicer na zaščito terana na slovenskem trgu za zdaj ne vpliva, saj je pri nas to vino še posebej zaščiteno z geografskooznačbo. Če pa bi se enkrat zgodilo, da bo hrvaški teran prišel na police naših trgovin, bo to velik udarec, predvsem za manjše pridelovalce,« pojasni. Na Krasu pridelujejo teran na okoli 450 hektarjev, na Hrvaškem pa na mnogo večjem območju. Po njegovih besedah bo to vplivalo tudi na odkup grozdja in na zaraščanje kraške kulturne krajine.Glede hrvaške pobude o skupni zaščiti, Colja pove, da ta ni smiselna, saj gre za različno vino.»Pri nas je teran pridelan izključno iz sorte refošk, medtem ko lahko hrvaško vino vsebuje še 15 odstotkov drugih sort. Poleg tega je kraški teran lahko pridelan le kot kakovostno in vrhunsko vino, na Hrvaškem pa tudi kot namizno,« navede Colja.