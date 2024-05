Slovenija ni prejela uradne zavrnitve soglasja o izvedbi EU-volitev v BiH

Zunanje ministrstvo se je odzvalo na poročanje medijev, da naj bi ministri iz vrst entitete Republike Srbske na svetu ministrov BiH na njihovi torkovi seji Sloveniji in še nekaterim drugim državam članicam EU blokirali izvedbo evropskih volitev na njihovih veleposlaništvih v Sarajevu.

»Slovenija uradnega obvestila o zavrnitvi soglasja za izvedbo volitev na slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v BiH doslej ni prejela,« so poudarili v sporočilu za javnost. Zavrnitev soglasja bi bila v izrecnem nasprotju z evropsko usmeritvijo Bosne in Hercegovine in ustaljeno prakso vzajemnosti za izvajanje volitev, zato pričakujejo, da se to ne bo zgodilo.

Da država, ki je prav pred kratkim dobila zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj za članstvo v EU, politizira vprašanje, kot je izvedba evropskih volitev držav članic Evropske unije, je nesprejemljivo, zatrjujejo na ministrstvu.

Pri tem dodajajo, da bo Slovenija Bosno in Hercegovino tako kot doslej še naprej podpirala na njeni evropski poti, »ob pogoju, da bo ta spoštovala temeljne vrednote EU«. »Slovenija tudi pričakuje, da si bodo za vztrajanje na evropski poti prizadevali vsi politični odločevalci v BiH,« so še zapisali.