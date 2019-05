FOTO:Slovenija ob izzidu prve številke Dela leta 1959 in danes

IGD Slovenija 1959 in danes. Foto Delo Igd

Časopis Delo je prvič izšel leta 1959. V kakšni Sloveniji so takrat živeli bralci Dela? In v kakšni danes? Predstavljamo skozi številke.Slovenija ima danes dobrega pol milijona več prebivalcev. Država je tudi večja in toplejša.Na računih imajo Slovenci mnogo več denarja.Slovenski BDP je v šestdesetih letih zrasel za 5,6-krat.Slovenija danes pridela bistveno manj živil, večji pa je posek lesa.Pred 60 leti smo na leto zgradili 6621 stanovanj, bistveno več kot danes.Osebnih avtomobilov je danes stokrat več kot pred 60 leti.Število turistov se je povečalo, krajša pa je povprečna doba bivanja.V Sloveniji je danes 12 bolnišnic, ena manj kot pred 60 leti. Zdravnikov pa je danes 5190, leta 1959 jih je bilo 431.