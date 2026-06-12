Slovenija ob polnoči odpravila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko

Slovenija je ob polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije.

Vlada je po predhodno večkrat podaljšanjem nadzoru na mejah s sosednjima državama na seji v četrtek sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora, češ da za to ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije.

Napovedala je okrepljeno izvajanje izravnalnih ukrepov na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko ter v notranjosti svojega ozemlja, in sicer na lokacijah, ki predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije in čezmejno kriminaliteto.

Izpostavljajo tudi sodelovanje s policijami sosednjih držav – tako z izmenjavo operativnih podatkov kot v obliki mešanih patrulj –, ki ga namerava Slovenija še okrepiti.

Število nezakonitih prehodov meje močno naraslo

V. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek je v četrtek z današnjim dnem napovedal umik policistov z mejnih prehodov in njihovo vrnitev v matične enote. Poudaril je, da bo tako na razpolago večje število policistov za izvajanje drugih nalog policije, tudi za izvajanje evropskega pakta o migracijah in azilu. Letos je namreč, kot je dejal, število nezakonitih prehodov meje naraslo za več kot 60 odstotkov.

Notranji minister Franci Matoz meni, da bo odslej varnost boljša. FOTO: Blaž Samec/Delo

Notranji ministerje zagotovil, da zaradi ukinitve nadzora varnost ne bo nič manjša, ampak boljša. Izpostavil je zlasti naključne nadzore glede na analize tveganja in izvajanje izravnalnih ukrepov predvsem na najbolj pomembnih in varnostno izpostavljenih tranzitnih poteh.

Zelo pomembno se mu zdi tudi, da se bo olajšal pretok potnikov in čezmejnega tovornega prometa na že tako preobremenjenih slovenskih cestah.

Vlada sicer zagotavlja, da bodo pristojni organi še naprej spremljali morebitna tveganja in varnostne razmere ter učinke prenehanja izvajanja nadzora.

K odpravi mejnega nadzora je Slovenijo minuli teden pozvala Evropska komisija. Poziv je naslovila na še osem drugih članic schengenskega območja, tudi Italijo in Avstrijo, ki izvajata nadzor na meji s Slovenijo.