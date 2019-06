Slovenija občutno padla na inovacijski uspešnosti v EU

Bruselj - Uspešnost EU na področju inovacij se je od leta 2011 v povprečju povečala za 8,8 odstotka. Kot so sporočili iz Bruslja, se je inovacijska uspešnost v zadnjih osmih letih povečala v 25 državah unije, najbolj v Litvi, Grčiji, Latviji, Veliki Britaniji, Estoniji, na Malti in Nizozemskem, najbolj pa se je zmanjšala v Romuniji in Sloveniji.



Evropa je na področju inovacij prvič v zgodovini uspešnejša od ZDA, še vedno pa jo nekoliko prekašata Japonska in Južna Koreja, so v sporočilu za javnost izpostavili na Evropski komisiji. Dodali so, da se EU hitro približuje Kitajska.



Komisija je danes objavila dve poročili, in sicer evropski sistem inovacijskih kazalnikov in regionalni sistem inovacijskih kazalnikov za letošnje leto. Obe kažeta, da se inovacijska uspešnost EU že štiri leta zapored izboljšuje.

Približno dve tretjini evropske gospodarske rasti v zadnjih desetletjih temelji na inovacijah.



Vsak evro, vložen v okviru evropskega programa za razvoj in inovacije Obzorje Evropa, lahko po navedbah komisije v 25 letih ustvari donos v višini do 11 evrov bruto domačega proizvoda (BDP).



Po pričakovanjih bodo naložbe v raziskave in inovacije v obdobju od 2021 do 2027 ustvarile do 100.000 novih delovnih mest v raziskovalnih in inovacijskih dejavnostih, so še dodali v Bruslju.



Države EU se na podlagi svojih rezultatov uvrščajo v štiri skupine uspešnosti, in sicer vodilne inovatorke, močne inovatorke, zmerne inovatorke in skromne inovatorke. Letos je vodilna inovatorka Švedska, sledijo ji Finska, Danska in Nizozemska.

Podatki sicer dopolnjujejo nedavna priporočila komisije za posamezne države v okviru evropskega semestra, ki poudarjajo vlogo raziskav in inovacij ter vključujejo priporočila za povečanje rasti produktivnosti in konkurenčnosti.