Slovenija za uvedbo starostne meje za spletne platforme na ravni EU

Slovenija podpira pobude za uvedbo starostnih omejitev na ravni EU in obvezno preverjanje starosti uporabnikov spletnih platform, kot so družbena omrežja in ponudniki iger na srečo, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo. Kot najprimernejšo starost za samostojno uporabo družbenih omrežij vidijo 16 let.

»Na ministrstvu za digitalno preobrazbo se zavedamo številnih izzivov in pasti, ki jih uporaba družbenih omrežij prinaša za otroke in mladostnike, zato Slovenija podpira pobude za uvedbo starostnih omejitev na ravni Evropske unije in obvezno preverjanje starosti uporabnikov spletnih platform,« so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu.

Preverjanje starosti po prepričanju ministrstva ni pomembno samo pri družbenih omrežjih, temveč tudi pri ponudnikih športnih stav, iger na srečo ter vsebin, ki vključujejo pornografijo ali elemente nasilja, kjer odgovornosti trenutno niso jasno opredeljene.

Pri tem so spomnili, da je Slovenija 6. junija letos na zasedanju sveta EU za telekomunikacije v Luksemburgu podprla špansko pobudo za krepitev zaščite mladoletnikov pred škodljivimi spletnimi vsebinami in tveganji. Poleg Slovenije so pobudo podprle tudi Avstrija, Ciper, Danska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija in Slovaška.

Španska pobuda predlaga uvedbo enotne evropske digitalne polnoletnosti za dostop do družbenih medijev, učinkovito preverjanje starosti uporabnikov ter regulativni okvir z obveznimi tehničnimi standardi za razvoj varnih in otrokom prijaznih digitalnih okolij, so pojasnili.

Slovenija se je pridružila tudi grškemu predlogu za skupni regulativni okvir EU, ki za dostop do platform, kot so tiktok, instagram in snapchat, za mladoletnike predvideva obvezno soglasje staršev. Pobudo so podprli tudi Ciper, Danska, Francija in Španija.

Preverjanje digitalne polnoletnosti

Slovenija obenem podpira pobudo za uvedbo enotne evropske pravne in tehnične rešitve, ki bi temeljila na uporabi evropske digitalne denarnice (EUDI Wallet). Slednja bi po prepričanju ministrstva predstavljala zanesljivo orodje za preverjanje starosti uporabnikov spletnih platform in drugih digitalnih storitev.

»Evropska digitalna identiteta bi omogočala samo preverjanje starosti oziroma polnoletnosti, ne pa razkrivanja identitete mladoletnih in preostalih uporabnikov, kar je ključna varovalka pred profiliranjem,« so poudarili na ministrstvu.

Namen ureditve je omejiti izpostavljenost otrok družbenim omrežjem, pornografiji in nasilnim vsebinam. FOTO: Shutterstock

Po oceni Slovenije je najprimernejša starost za samostojno uporabo družbenih omrežij 16 let. Pri tem izpostavljajo znanstvene raziskave razvoja možganov otrok in mladostnikov, ki kažejo, da je uporaba družbenih omrežij med 11. in 13. letom za dekleta ter med 14. in 15. letom za fante povezana z največ negativnimi učinki, med drugim s povečano izpostavljenostjo zasvojenosti, manipulaciji, poslabšanju duševnega zdravja in družbenemu pritisku.

»Ob tem je pomembno poudariti, da nekatera podjetja, ki so lastniki družbenih omrežij, namenoma zaposlujejo nevroznanstvenike in strokovnjake za vedenjske vzorce z namenom razvijanja zasvojitvenih digitalnih mehanizmov, kot so neskončno pomikanje po vsebini ali odzivni sistemi všečkov,« opozarjajo.

Nov zagon za uvedbo starostnih omejitev

Kot so pojasnili na ministrstvu, se trenutno v Sloveniji glede starostnih omejitev pri uporabi spletnih storitev uporabljajo določbe splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in zakona o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi zakona lahko mladoletnik sam privoli v uporabo digitalnih storitev, če je star 15 let. Mlajši od 15 let potrebujejo soglasje staršev ali skrbnika.

V Sloveniji potekajo številne kampanje in programi ozaveščanja o odgovorni uporabi interneta, ki so namenjeni predvsem otrokom in staršem, kot so Safe.si, TOM telefon in Spletno oko, so še spomnili na ministrstvu.

Pobude in pozivi za uvedbo starostnih omejitev za spletne platforme so v Sloveniji in Evropi v zadnjem času dobili nov zagon, potem ko so danes v Avstraliji začela veljati nova pravila glede dostopa do nekaterih družbenih omrežij.

Avstralija je namreč kot prva država na svetu mlajšim od 16 let prepovedala uporabo omrežij. Prepoved uporabe zajema omrežja facebook, instagram, snapchat, threads, tiktok, X, youtube, reddit ter platformi kick in twitch.