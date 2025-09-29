Slovenija ostro obsodila ruske napade in poziva k pogajanjem

Po obsežnih ruskih napadih na Ukrajino, ki so zaznamovali ta konec tedna, se je odzvalo slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

V odzivu so Moskvo pozvali, naj nemudoma preneha terorizirati nedolžne civiliste in pristopi k smiselnim mirovnim pogajanjem.

»Rusija nadaljuje brutalne zračne napade na Ukrajino, s čimer dokazuje, da se je odločila za pot eskalacije namesto za iskanje miru,« so v svoji objavi na družbenem omrežju X zapisali na ministrstvu.

Poziv slovenskega ministrstva je neposreden odziv na napade v noči na nedeljo, ko so ruske sile nad Ukrajino izstrelile več sto brezpilotnih letalnikov in več deset raket.

Po poročanju so napadi terjali najmanj štiri smrtne žrtve, več kot trideset ljudi pa je bilo ranjenih.