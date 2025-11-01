Akcija Slovenija piha 0,0: deset let spodbujanja treznosti v prometu

Ministrstvo za zdravje in Policija tudi letos začenjata tradicionalno preventivno akcijo Slovenija piha 0,0, ki letos obeležuje desetletje ozaveščanja o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola in spodbujanja treznosti v prometu. Akcija bo trajala do 11. novembra, v tem času pa bodo policisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov in preverjali prisotnost alkohola v izdihanem zraku.

November, zlasti obdobje okoli Martinovega, velja za čas povečane porabe alkohola. Namen akcije je opozoriti na pasti prekomernega pitja ter poudariti, da alkohol ne sodi za volan. Organizatorji voznike pozivajo, naj se v času, ko niso trezni, odpovejo vožnji, ključe vozila prepustijo drugim ali si zagotovijo varen prevoz.

Alkohol deluje opojno in zasvajajoče, škodi zdravju ter sodi med glavne dejavnike tveganja za kronične nenalezljive bolezni. V prometu vpliva na zmanjšano zbranost in sposobnost presoje, kar povečuje tveganje za prometne nesreče.

V okviru akcije bodo kršitelji sankcionirani v skladu s predpisi, vozniki, ki bodo »napihali 0,0«, pa bodo prejeli letak z možnostjo pridobitve vstopnice za koncert Policijskega orkestra in Nine Pušlar. Brezplačne vstopnice bo mogoče osvojiti tudi na Facebook strani akcije Slovenija piha 0,0.

»Za varnost v prometu smo odgovorni vsi. Vozniki, ki se za volan usedejo trezni, prispevajo k večji varnosti vseh udeležencev. Že ena nepremišljena odločitev lahko spremeni življenje posameznika in njegovih bližnjih,« so poudarili na ministrstvu za zdravje.