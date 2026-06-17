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    Slovenija

    Slovenija po navedbah Rutteja ne izpolnjuje cilja dveh odstotkov BDP za obrambo

    Povišanje izdatkov Slovenije je po ocenah doseženo z vključevanjem projektov, ki ne sodijo v dogovorjeno opredelitev osnovnih obrambnih izdatkov.
    Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je pomahal s podatki o vložkih držav v obrambo.  FOTO: Yves Herman/Reuters
    Galerija
    Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je pomahal s podatki o vložkih držav v obrambo.  FOTO: Yves Herman/Reuters
    STA
    17. 6. 2026 | 14:37
    17. 6. 2026 | 14:49
    3:13
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    Slovenija lani ni dosegla cilja dveh odstotkov BDP za obrambo, o katerem so se pred leti dogovorile zaveznice, a se je zavezala, da ga bo presegla še letos, je danes sporočil generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte. Kljub temu je ocenil, da zaveznice dobro napredujejo na poti dogovorjenega višanja izdatkov za obrambo.

    »Če pogledamo krepitve (obrambnih izdatkov), so te res osupljive. (...) Leta 2025 je bilo za obrambo namenjenih 90 milijard več kot leto prej,« je na novinarski konferenci glede obrambnih izdatkov zaveznic povedal Rutte.

    Po njegovih navedbah skoraj vse zaveznice izpolnjujejo cilj dveh odstotkov BDP. »Albanija, Češka in Slovenija lani tega niso dosegle, vendar so se jasno zavezale, da bodo letos presegle dva odstotka BDP,« je dejal.

    Pri tem je Rutte poudaril, da gre pri trojici za manj kot milijardo dolarjev sredstev, ki jih trenutno ne namenjajo za obrambo, in dodal, da je to dokaj majhna številka v primerjavi z obsežnimi skupnimi obrambnimi izdatki zaveznic.

    »Prejemamo poročila vseh zaveznic, da resnično krepijo obseg porabe. In so mnoge že pri petih oziroma 3,5 odstotka. (...) Slika je torej resnično dobra. In to je nujno, ker se moramo braniti,« je še dodal.

    Njegove izjave sledijo pismu, ki ga je Rutte poslal nekdanjemu premieru Robertu Golobu in v katerem je Slovenijo obtožil, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od dveh odstotkov BDP, kolikor navaja vlada.

    Opozoril je, da je bilo povišanje izdatkov glede na ocene njegovega osebja doseženo z vključevanjem projektov, ki ne sodijo v dogovorjeno opredelitev osnovnih obrambnih izdatkov. Če te izločimo, je Slovenija lani po navedbah Rutteja za osnovne obrambne izdatke namenila okoli 1,6 odstotka BDP, kar je približno 300 milijonov evrov manj, kot bi morala glede na zaveze.

    Golob je vztrajal, da Slovenija vlaga dovolj

    Kateri projekti so sporni, iz pisma ni razvidno, v tedanjem kabinetu predsednika vlade pa so v odzivu zagotovili, da je vlada »za obrambo namenila najvišji obseg sredstev doslej in Slovenijo pripeljala do izpolnitve dolgoletne zaveze, da za obrambo nameni dva odstotka BDP«.

    Zaveznice so se leta 2014 v Walesu dogovorile, da bodo izdatke za obrambo zvišale na dva odstotka BDP, na vrhu v Haagu junija lani pa so se zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP do leta 2035. Od tega bi 3,5 odstotka namenile za naložbe neposredno v obrambo, 1,5 odstotka pa za naložbe, povezane z njo.

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