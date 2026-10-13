Slovenija po referendumih: mesta in podeželje na nasprotnih bregovih?

Kaj rezultati referendumov povedo o nas samih in o tem, kakšna družba želimo biti s sociologoma Romanom Kuharjem in Miranom Lavričem.
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Referendumi so pomemben demokratični instrument, vendar lahko postanejo tudi sredstvo politične mobilizacije in manipulacije. FOTO: Matej Družnik
Kaj rezultat referendumov priča o trenutnem razpoloženju v slovenski družbi? Vsaj dva rezultata kažeta, da slovenska družba pri vseh vprašanjih le ni tako polarizirana. Kaj torej odločitve za in proti povedo o naših vrednotah pa tudi o tem, kakšna družba si želimo biti? Kaj je iz rezultatov referendumov razumeti kot najpomembnejše sporočilo?
FOTO: Voranc Vogel Dr. Roman Kuhar: Streznitev in budnica za obe strani
Kot poudarja sociolog in redni profesor na ljubljanski filozofski fakulteti dr. Roman Kuhar, bi bilo napačno predpostavljati, da ljudje o vseh vprašanjih razmišljajo izključno v skladu s svojimi strankarskimi opredelitvami. Rezultati po njegovem govorijo o veliki polariziranosti volilnega telesa, vendar pa se ta ne prekriva povsem z delitvijo na dva politična tabora.
Kampanja je ...
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