Slovenija po številu sodnikov izstopa v EU

Število poklicnih sodnikov v Evropski uniji upada. Leta 2017 je imela unija v povprečju 17,7 sodnikov na sto tisoč prebivalcev, leta 2024 pa le še 15,7, ugotavlja Eurostat.

Zanimivo je, da v EU Slovenija izrazito odstopa. Med državami EU sta imeli najvišji delež sodnikov Hrvaška in Slovenija, in sicer 43,3 oziroma 40,2 sodnika na 100.000 prebivalcev. Na drugem koncu lestvice sta Irska s 3,6 sodnika na 100.000 prebivalcev in Avstrija s 4,3. Slovenija ima torej relativno na število prebivalcev skoraj desetkrat toliko sodnikov kot Avstrija.

To pa ni edino po čemer Slovenija izstopa. Je tudi članica EU z največjim deležem žensk v sodniškem poklicu. V Sloveniji sodnice predstavljajo 81,4 odstotkov vseh poklicnih sodnikov. Sodi namreč kar 694 žensk in le 159 moških. Sledi nam Latvija, kjer je delež sodnic skoraj 80 odstoten, medtem ko sodstvo zelo enakomerno porazdeljeno med spoloma.

Poklicne sodnice so sicer pogostejše od svojih moških kolegov v večini držav EU. Le na Irskem je bil delež moških sodnikov nekoliko višji od sodnic.