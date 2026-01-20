Slovenija pod diplomatskim pritiskom ZDA in Izraela

Vlada je na omrežju x sporočila, da je predsednik vlade Robert Golob prejšnji petek prejel povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se pridruži tako imenovanemu odboru za mir. Neuradno obstaja veliko pomislekov do sprejetja povabila. Je pa vlada bistveno bolj naklonjena pridružitvi tožbi zoper Izrael, kar naj bi se zgodilo v prvi polovici februarja.

Še preden se bo vlada odločila, kako bo ravnala v zvezi s Trumpovim vabilom, bo najprej počakala na izkupiček vrha voditeljev EU, ki bodo o tem razpravljali jutri. Na evropski ravni ni mogoče pričakovati enotne opredelitve do Trumpovega vabila, saj je bila v odbor povabljena približno polovica članic EU. Edini, ki ga je do zdaj sprejel v EU, je madžarski predsednik vlade Viktor Orbán. Večina evropskih držav, tudi Slovenija, ima številne pomisleke glede okvira, članic, mandata in strukture Trumpovega odbora.