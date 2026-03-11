Urška Klakočar Zupančič in Eva Irgl: potrebujemo mandatarja, ki ni Janša (video)

V predvolilnem pogovoru s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič iz Gibanja Svoboda in podpredsednico stranke Demokrati Anžeta Logarja Evo Irgl sta bili v ospredju dve vprašanji: ali Gibanje Svoboda v zaključku kampanje lahko prehiti SDS in kakšen je politični profil Demokratov Anžeta Logarja?

Gibanje Svoboda je v zadnji raziskavi Mediane za Delo zabeležilo najvišji rezultat v zadnjem letu. Prejelo je več kot 20-odstotno podporo vprašanih, s čimer se je na dve odstotni točki približalo stranki SDS. »To pripisujem predvsem dobremu delu tako stranke kot tudi njenih glavnih akterjev v izvršilnem delu oblasti. Gibanje Svoboda je vodilna stranka v koaliciji in mislim, da je v zadnjih dneh zelo dobro predstavila svoje rezultate, tako stranke kot celotne koalicije,« ocenjuje Urška Klakočar Zupančič.

Skozi pogovor je iz podpredsednice Demokratov Eve Irgl poskusila izvabiti zavezo, da bo predsednik stranke Anže Logar opustil vse tisto, kar se je naučil v stranki SDS. Torej »ideologijo, ki je prežeta z idejami fašizma in nacizma.«

Eva Irgl je na politično drezanje sogovornice odgovorila s trditvijo, da Slovenija potrebuje desnosredinskega predsednika vlade, ki pa ni Janez Janša. Zatrdila je, da si Demokrati želijo vlado politične širine. »Če bomo vlado sestavljali mi, potem bomo šli tudi na levo stran in pogledali, kje lahko najdemo skupne točke povezovanja, da sestavimo vlado politične širine.«