Slovenija potrebuje vlado narodne enotnosti

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je kot relativni zmagovalec volitev nakazal, da želi voditi novo in drugačno vladno koalicijo, ki bo razvojna in široka. »Gre za spoznanje tega, kar se na volitvah velikokrat zgodi, in se je tudi tokrat. Namreč, volitve izrazijo modrost množic. In modrost letošnje slovenske množice je: Fantje, zmenite se!« meni Dejan Verčič, strokovnjak za strateško komuniciranje z ljubljanske fakultete za družbene vede.

Če dobro pogledamo, kako so bile po volitvah razdeljene karte, vidimo, da vlade brez sodelovanja prek ideoloških meja ne bo, pravi sogovornik. Kar pomeni, »da če želimo priti do relativno stabilnega razvoja, potem bo moralo priti do vlade, v kateri bodo stranke, ki se imenujejo leve, in tiste, ki se imenujejo desne, sedele za isto mizo in v isti vladi. Drugače bomo morali še enkrat na volitve.«