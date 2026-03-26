Golob: potrebujemo široko koalicijo zaradi prihajajoče krize

Predsednik vlade Robert Golob ocenjuje, da Slovenija potrebuje vlado narodne enotnosti. Meni, da glede na zaostrene razmere v svetu in vse glasnejše napovedi o prihajajoči gospodarski krizi država danes bolj kot kadar koli potrebuje povezovanje in sodelovanje in široko koalicijo, so sporočili iz kabineta premierja.

Po nedeljskih volitvah, na katerih se je v DZ uvrstilo sedem strank, je Golob kot predsednik Gibanja Svoboda, ki mu po delnih neuradnih izidih kaže na relativno zmago, za petek na sestanek o oblikovanju razvojne koalicije povabil vse stranke, izvoljene v novi sklic DZ, razen SDS. Sestanka se bodo glede na napovedi udeležili vsi vabljeni, razen NSi.

V izjavi po današnji seji Sveta za nacionalno varnost, ki so jo posredovali iz kabineta predsednika vlade, Golob pojasnjuje, da je petkov sestanek namenjen »iskrenemu iskanju skupnih rešitev in poti, kako Slovenijo in gospodarstvo narediti bolj konkurenčno v zahtevnih mednarodnih razmerah, kajti le s krepitvijo gospodarstva lahko pomagamo obvarovati naše ljudi pred prihajajočo krizo«.

Izpostavil je program AS - Ambiciozna Slovenija, ki po njegovih navedbah naslavlja vizijo razvoja, katere cilj je ustvarjati pogoje za dolgoročno rast produktivnosti in večjo dodano vrednost slovenskega gospodarstva. »Slovenija ima znanje, industrijo in talent. Če bomo te prednosti povezali s ciljnimi razvojnimi ukrepi, lahko postanemo ena najbolj uspešnih in inovativnih držav v Evropi,« je v izjavi poudaril premier.