  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Več kot 55 tisoč Slovencev dela preveč in s tem ogroža svoje zdravje

    Več kot 55 tisoč Slovencev je ujetih v primež predolgega delovnika, kar dokazano škodi zdravju in celo zmanjšuje delovno učinkovitost.
    Po ugotovitvah Eurostata 5,5 odstotka delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji dela 49 ur ali več na teden. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Po ugotovitvah Eurostata 5,5 odstotka delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji dela 49 ur ali več na teden. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Žan Urbanija
    22. 8. 2025 | 12:00
    22. 8. 2025 | 13:10
    7:16
    A+A-

    Po ugotovitvah Eurostata 5,5 odstotka delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji dela 49 ur ali več na teden. Statistični urad Republike Slovenije (Surs) poroča, da je bilo v lanskem zadnjem četrtletju v državi delovno aktivnih 1.001.000 oseb.

    Izračun tako razkrije, da se za suhoparno statistiko skriva več kot 55.000 posameznikov – populacija, primerljiva z mestom, kot je Celje –, ki po podatkih Eurostata delajo več kot 49 ur na teden.

    Znanstvena raziskava, ki so jo opravili pri Frontiers in Public Health je pokazala, da je že 49-urni delovnik daleč onkraj meje, ki je za človeka še zdrava in produktivna.

    Po podatkih Eurostata se trajanje delovnega časa med evropskimi državami močno razlikuje. Te razlike so odraz različnih kulturnih norm in delovnopravnih ureditev posameznih držav.

    Medtem ko na Islandiji po nekaterih podatkih 13,6 odstotka zaposlenih dela 49 ur ali več na teden, je na drugi strani spektra Bolgarija, kjer v to kategorijo spada le 0,4 odstotka zaposlenih, kar je najmanj v Evropski uniji.

    Vsaj 49 ur na teden dela 5,5 odstotka Slovencev, kar nas uvršča pod povprečje držav v EU. FOTO: ZX IGD
    Vsaj 49 ur na teden dela 5,5 odstotka Slovencev, kar nas uvršča pod povprečje držav v EU. FOTO: ZX IGD

    Kaj dolge ure naredijo telesu in umu

    Posledice dela, ki presega razumne meje, niso zgolj bežen občutek utrujenosti. Gre za sistematičen napad na človekov organizem. Prelomna skupna analiza Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Mednarodne organizacije dela (ILO) je dolg delovnik opredelila kot dejavnik tveganja z največjim bremenom poklicnih bolezni.

    Njihove ugotovitve, objavljene v reviji Environment International, so alarmantne: delo, ki traja 55 ur ali več na teden, je povezano s kar 35-odstotnim povečanjem tveganja za možgansko kap in 17-odstotnim povečanjem tveganja za smrt zaradi ishemične bolezni srca.

    V poročilu je navedeno, da je leta 2016 iz teh dveh vzrokov, neposredno povezanih s čezmernim delom, po svetu umrlo 745.000 ljudi.

    Znanstvene raziskave opozarjajo, da je že 49-urni delovnik daleč onkraj meje, ki je za človeka še zdrava in produktivna. FOTO: Armmy Picca/Shutterstock
    Znanstvene raziskave opozarjajo, da je že 49-urni delovnik daleč onkraj meje, ki je za človeka še zdrava in produktivna. FOTO: Armmy Picca/Shutterstock

    Škoda pa se ne ustavi pri srčno-žilnem sistemu; pusti globok in merljiv odtis na strukturi naših možganov. Kot je pokazala nedavna južnokorejska študija, objavljena v reviji Occupational & Environmental Medicine, imajo posamezniki, ki delajo 52 ur ali več na teden, znatne spremembe v možganskih regijah, ključnih za izvršilne funkcije.

    Kronični stres namreč povzroči čezmerno izločanje kortizola, kar vodi v pojav »možganske megle«, kognitivni upad in celo krčenje hipokampusa, možganskega centra za spomin. Posameznik, ki kronično dela preveč, torej ne postane le bolj utrujen, temveč dobesedno manj bister.

    Temu fizičnemu in nevrološkemu davku se pridružuje še psihološki zlom. Izgorelost je klinično prepoznavno stanje, katerega tveganje se, kot kažejo raziskave, znatno poveča pri delu, daljšem od 40 ur na teden, in postane še izrazitejše, ko preseže 60 ur. Študija, objavljena v reviji Frontiers in Public Health, kaže, da duševno počutje po prelomni točki, ki je nekje pri 48 urah na teden, strmo upade.

    Dolg delovnik je dejavnik tveganja z največjim bremenom poklicnih bolezni. FOTO: Shutterstock
    Dolg delovnik je dejavnik tveganja z največjim bremenom poklicnih bolezni. FOTO: Shutterstock

    K anksioznosti prispeva tudi sodobna kultura »stalne dosegljivosti«. V znanstveni reviji Journal of Occupational Health tako potrjujejo, da uporaba službenih komunikacijskih orodij zunaj rednega delovnega časa predstavlja večje tveganje za simptome anksioznosti kot zgolj dolg delovnik.

    Zakaj manj dela pogosto pomeni več

    Kljub gori znanstvenih dokazov v poslovnem svetu še vedno vztraja mitologija garaštva. Vendar ekonomska analiza razkriva paradoks: kronično čezmerno delo ni le nevarno, ampak je tudi izjemno neučinkovito.

    image_alt
    Nevidno in prikrito delo, ki ga družba ne priznava

    Vplivna študija z Univerze Stanford je pokazala, da produktivnost na uro strmo pade, ko delovni teden preseže 50 ur. Po 55 urah pa se skupni rezultat dela ustavi ali celo zmanjša, kar pomeni, da posameznik, ki dela 70 ur na teden, pogosto opravi enako ali celo manj dela kot nekdo, ki dela 55 ur.

    Pri izgorelih zaposlenih obstaja 2,6-krat večja verjetnost, da bodo aktivno iskali novo zaposlitev. Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec
    Pri izgorelih zaposlenih obstaja 2,6-krat večja verjetnost, da bodo aktivno iskali novo zaposlitev. Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec

    Izgorelost, neizogibna posledica, je tudi glavni vir skritih stroškov za podjetja: od povečanega števila napak do višje fluktuacije zaposlenih.

    Pri izgorelih zaposlenih je 2,6-krat večja verjetnost, da bodo aktivno iskali novo zaposlitev, in 63 odstotkov večja verjetnost, da bodo vzeli bolniški dopust, pišejo pri Svetovni zdravstveni organizaciji.

    Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije sta depresija in anksioznost, pogosto povezani z delom, vzrok za izgubo 12 milijard delovnih dni na leto. Kultura čezmernega dela poleg tega uničuje kognitivno prožnost, ki je nujna za inovacije.

    Tri države, tri zgodbe o delu

    Da delovni čas ni neizogibna usoda, najlepše pokažejo primeri iz tujine. Islandija, dolgo ujeta v kulturo garaštva, je med letoma 2015 in 2019 izvedla največje poskuse krajšega delovnega tedna. Rezultati so bili osupljivi: produktivnost je ostala enaka ali se je celo povečala, medtem ko se je počutje delavcev izrazito izboljšalo.

    Na drugem koncu spektra je Grčija, ki se po podatkih Eurostata redno uvršča med države z najdaljšim delovnim tednom, kar je tesno povezano z dolgotrajno gospodarsko krizo.

    V popolnem nasprotju z islandskim modelom je, kot je poročal britanski časnik Guardian, grška vlada pred kratkim uzakonila možnost šestdnevnega delovnega tedna.

    V Grčiji je vlada pred kratkim uzakonila možnost šestdnevnega delovnega tedna. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters
    V Grčiji je vlada pred kratkim uzakonila možnost šestdnevnega delovnega tedna. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

    Uradni podatek za Bolgarijo, da le 0,4 odstotka zaposlenih dela 49 ur ali več, pa je verjetno statistična iluzija. To neskladje kaže na pomembno opozorilo: v gospodarstvih z velikim deležem sivega sektorja, kjer se nadurno delo pogosto ne beleži, so uradne statistike lahko zavajajoče, pišejo pri Guardianu.

    Pot naprej za Slovenijo

    Kje na tem zemljevidu dela je Slovenija? Medtem ko se Islandija prebuja iz sna o garaštvu, Grčija pa tone globlje v začarani krog izčrpanosti, se zdi, da Slovenija stoji na razpotju. Vseeno je v Sloveniji več kot 55 tisoč posameznikov, pri katerih obstaja resno tveganje za fizično, nevrološko in psihološko škodo, saj ti delajo več kot 49 ur na teden.

    Tveganje za izgorelost se znatno poveča pri delu, daljšem od 40 ur na teden. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Tveganje za izgorelost se znatno poveča pri delu, daljšem od 40 ur na teden. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Vztrajanje pri kulturi dolgih delovnikov ni le javnozdravstveni problem, temveč tudi ekonomska slepa ulica, ki dolgoročno zavira produktivnost, duši inovativnost in ustvarja skrite stroške za celotno družbo, so si enotni strokovnjaki.

    image_alt
    Krajši delovnik na čereh globalne rasti

    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

    Boksarska svetovna prvakinja Ema Kozin se bo 4. oktobra v Lillestrømu pomerila s slovito Cecilio Braekhus. Izzivalkine obtožbe so ji dvignile pokrov.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Šok v Courchevelu: pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 23:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Razlika v kakovosti vidna s Kalemegdana, Luka navdušil vsaj po koncu tekme

    Srbska reprezentanca je v beograjski Areni nadigrala slovensko s kar 106:72. Luka Dončić je obupal sredi tretje četrtine, Sekulić črtal Smrekarja in Cerkvenika.
    Nejc Grilc 22. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    izgorelostzdravjedelovni časstresproduktivnostpoklicne bolezni

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Košarka
    V pričakovanju eurobasketa

    Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

    Trenerska legenda Zmago Sagadin meni, da ima Slovenija najboljšo zunanjo linijo na eurobasketu.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Portugalski branilec ostaja zvest Manchester Cityju

    Ruben Dias še dve sezoni ostaja na modri strani Manchestra.
    22. 8. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prodaja podjetje

    Lastnik platforme onlyfans si je izplačal več kot 650 milijonov evrov

    Skrivnostni lastnik platforme onlyfans si je izplačal 652 milijonov evrov, medtem ko platforma z milijardnimi prihodki in le 46 zaposlenimi razmišlja o prodaji.
    22. 8. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Teniški as o košarki

    Goran Ivanišević: Ne vidim, da bi kdo lahko premagal Srbijo!

    Sloviti Splitčan razrkil svoje favorite evropskega prvenstva v košarki. Na zadnjem velikem teniškem slamu v letu največ možnosti daje Janniku Sinnerju.
    22. 8. 2025 | 13:20
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ustaški pozdrav ali domoljubje?

    Na Hrvaškem še vedno analizirajo Za dom spremni

    Sodnica v sodbi podrobno razložila, zakaj je uradni pozdrav iz časa NDH danes izraz nacionalne identitete in neomajnega preživetja hrvaškega naroda.
    22. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prodaja podjetje

    Lastnik platforme onlyfans si je izplačal več kot 650 milijonov evrov

    Skrivnostni lastnik platforme onlyfans si je izplačal 652 milijonov evrov, medtem ko platforma z milijardnimi prihodki in le 46 zaposlenimi razmišlja o prodaji.
    22. 8. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Teniški as o košarki

    Goran Ivanišević: Ne vidim, da bi kdo lahko premagal Srbijo!

    Sloviti Splitčan razrkil svoje favorite evropskega prvenstva v košarki. Na zadnjem velikem teniškem slamu v letu največ možnosti daje Janniku Sinnerju.
    22. 8. 2025 | 13:20
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ustaški pozdrav ali domoljubje?

    Na Hrvaškem še vedno analizirajo Za dom spremni

    Sodnica v sodbi podrobno razložila, zakaj je uradni pozdrav iz časa NDH danes izraz nacionalne identitete in neomajnega preživetja hrvaškega naroda.
    22. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo