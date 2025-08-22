Več kot 55 tisoč Slovencev dela preveč in s tem ogroža svoje zdravje

Po ugotovitvah Eurostata 5,5 odstotka delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji dela 49 ur ali več na teden. Statistični urad Republike Slovenije (Surs) poroča, da je bilo v lanskem zadnjem četrtletju v državi delovno aktivnih 1.001.000 oseb.

Izračun tako razkrije, da se za suhoparno statistiko skriva več kot 55.000 posameznikov – populacija, primerljiva z mestom, kot je Celje –, ki po podatkih Eurostata delajo več kot 49 ur na teden.

Znanstvena raziskava, ki so jo opravili pri Frontiers in Public Health je pokazala, da je že 49-urni delovnik daleč onkraj meje, ki je za človeka še zdrava in produktivna.

Po podatkih Eurostata se trajanje delovnega časa med evropskimi državami močno razlikuje. Te razlike so odraz različnih kulturnih norm in delovnopravnih ureditev posameznih držav.

Medtem ko na Islandiji po nekaterih podatkih 13,6 odstotka zaposlenih dela 49 ur ali več na teden, je na drugi strani spektra Bolgarija, kjer v to kategorijo spada le 0,4 odstotka zaposlenih, kar je najmanj v Evropski uniji.

Vsaj 49 ur na teden dela 5,5 odstotka Slovencev, kar nas uvršča pod povprečje držav v EU. FOTO: ZX IGD

Kaj dolge ure naredijo telesu in umu

Posledice dela, ki presega razumne meje, niso zgolj bežen občutek utrujenosti. Gre za sistematičen napad na človekov organizem. Prelomna skupna analiza Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Mednarodne organizacije dela (ILO) je dolg delovnik opredelila kot dejavnik tveganja z največjim bremenom poklicnih bolezni.

Njihove ugotovitve, objavljene v reviji Environment International, so alarmantne: delo, ki traja 55 ur ali več na teden, je povezano s kar 35-odstotnim povečanjem tveganja za možgansko kap in 17-odstotnim povečanjem tveganja za smrt zaradi ishemične bolezni srca.

V poročilu je navedeno, da je leta 2016 iz teh dveh vzrokov, neposredno povezanih s čezmernim delom, po svetu umrlo 745.000 ljudi.

Znanstvene raziskave opozarjajo, da je že 49-urni delovnik daleč onkraj meje, ki je za človeka še zdrava in produktivna. FOTO: Armmy Picca/Shutterstock

Škoda pa se ne ustavi pri srčno-žilnem sistemu; pusti globok in merljiv odtis na strukturi naših možganov. Kot je pokazala nedavna južnokorejska študija, objavljena v reviji Occupational & Environmental Medicine, imajo posamezniki, ki delajo 52 ur ali več na teden, znatne spremembe v možganskih regijah, ključnih za izvršilne funkcije.

Kronični stres namreč povzroči čezmerno izločanje kortizola, kar vodi v pojav »možganske megle«, kognitivni upad in celo krčenje hipokampusa, možganskega centra za spomin. Posameznik, ki kronično dela preveč, torej ne postane le bolj utrujen, temveč dobesedno manj bister.

Temu fizičnemu in nevrološkemu davku se pridružuje še psihološki zlom. Izgorelost je klinično prepoznavno stanje, katerega tveganje se, kot kažejo raziskave, znatno poveča pri delu, daljšem od 40 ur na teden, in postane še izrazitejše, ko preseže 60 ur. Študija, objavljena v reviji Frontiers in Public Health, kaže, da duševno počutje po prelomni točki, ki je nekje pri 48 urah na teden, strmo upade.

Dolg delovnik je dejavnik tveganja z največjim bremenom poklicnih bolezni. FOTO: Shutterstock

K anksioznosti prispeva tudi sodobna kultura »stalne dosegljivosti«. V znanstveni reviji Journal of Occupational Health tako potrjujejo, da uporaba službenih komunikacijskih orodij zunaj rednega delovnega časa predstavlja večje tveganje za simptome anksioznosti kot zgolj dolg delovnik.

Zakaj manj dela pogosto pomeni več

Kljub gori znanstvenih dokazov v poslovnem svetu še vedno vztraja mitologija garaštva. Vendar ekonomska analiza razkriva paradoks: kronično čezmerno delo ni le nevarno, ampak je tudi izjemno neučinkovito.

Vplivna študija z Univerze Stanford je pokazala, da produktivnost na uro strmo pade, ko delovni teden preseže 50 ur. Po 55 urah pa se skupni rezultat dela ustavi ali celo zmanjša, kar pomeni, da posameznik, ki dela 70 ur na teden, pogosto opravi enako ali celo manj dela kot nekdo, ki dela 55 ur.

Pri izgorelih zaposlenih obstaja 2,6-krat večja verjetnost, da bodo aktivno iskali novo zaposlitev. Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec

Izgorelost, neizogibna posledica, je tudi glavni vir skritih stroškov za podjetja: od povečanega števila napak do višje fluktuacije zaposlenih.

Pri izgorelih zaposlenih je 2,6-krat večja verjetnost, da bodo aktivno iskali novo zaposlitev, in 63 odstotkov večja verjetnost, da bodo vzeli bolniški dopust, pišejo pri Svetovni zdravstveni organizaciji.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije sta depresija in anksioznost, pogosto povezani z delom, vzrok za izgubo 12 milijard delovnih dni na leto. Kultura čezmernega dela poleg tega uničuje kognitivno prožnost, ki je nujna za inovacije.

Tri države, tri zgodbe o delu

Da delovni čas ni neizogibna usoda, najlepše pokažejo primeri iz tujine. Islandija, dolgo ujeta v kulturo garaštva, je med letoma 2015 in 2019 izvedla največje poskuse krajšega delovnega tedna. Rezultati so bili osupljivi: produktivnost je ostala enaka ali se je celo povečala, medtem ko se je počutje delavcev izrazito izboljšalo.

Na drugem koncu spektra je Grčija, ki se po podatkih Eurostata redno uvršča med države z najdaljšim delovnim tednom, kar je tesno povezano z dolgotrajno gospodarsko krizo.

V popolnem nasprotju z islandskim modelom je, kot je poročal britanski časnik Guardian, grška vlada pred kratkim uzakonila možnost šestdnevnega delovnega tedna.

V Grčiji je vlada pred kratkim uzakonila možnost šestdnevnega delovnega tedna. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

Uradni podatek za Bolgarijo, da le 0,4 odstotka zaposlenih dela 49 ur ali več, pa je verjetno statistična iluzija. To neskladje kaže na pomembno opozorilo: v gospodarstvih z velikim deležem sivega sektorja, kjer se nadurno delo pogosto ne beleži, so uradne statistike lahko zavajajoče, pišejo pri Guardianu.

Pot naprej za Slovenijo

Kje na tem zemljevidu dela je Slovenija? Medtem ko se Islandija prebuja iz sna o garaštvu, Grčija pa tone globlje v začarani krog izčrpanosti, se zdi, da Slovenija stoji na razpotju. Vseeno je v Sloveniji več kot 55 tisoč posameznikov, pri katerih obstaja resno tveganje za fizično, nevrološko in psihološko škodo, saj ti delajo več kot 49 ur na teden.

Tveganje za izgorelost se znatno poveča pri delu, daljšem od 40 ur na teden. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo

Vztrajanje pri kulturi dolgih delovnikov ni le javnozdravstveni problem, temveč tudi ekonomska slepa ulica, ki dolgoročno zavira produktivnost, duši inovativnost in ustvarja skrite stroške za celotno družbo, so si enotni strokovnjaki.