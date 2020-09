Slovenija prihaja na rdeči seznam. Bi lahko sami izdelovali teste?

Reagenti so glavne sestavine kemičnih testov za novi koronavirus in lahko predstavljajo ozko grlo pri zagotavljanju zadostnega števila testov.

Znanje za pripravo testov

Države podirajo rekorde v okužbah Potem ko so v naši soseščini v Avstriji in na Madžarskem v petek ugotovili rekordno število okuženih z novim koronavirusom, pri nas pa ob rekord­nih 3191 testiranjih 105 okužb, kar je le tri manj od največjega števila, je bila sobota prijaznejša: v Sloveniji smo imeli 99 primerov, na Hrvaškem 165, v Avstriji pa skoraj polovico manj kot dan prej – 463. Pri nas ni v soboto umrl noben bolnik s covidom-19, hospitaliziranih je skupno 31 ljudi, od tega jih je šest na intenzivni negi. Največ novih okužb je bilo v starost­ni skupini med 45 in 54 let, in sicer 23. Doslej so v Sloveniji potrdili 3702 okužbi z novim koronavirusom, umrlo je 135 bolnikov s covidom-19.

Krajša karantena

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravjeje včeraj sporočil, da lahko v prihod­njih dneh pričakujemo do 165 okužb na dan in da smo že med »rdečimi državami«, saj smo presegli 40 okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh. Ob tem je dobrodošla novica s Kemijskega inštituta, da so razvili tehnologijo, s katero lahko proizvajajo reagente, ki so nujni sestavni del tes­tov za novi koronavirus.Na Kemijskem inštitutu so pred nekaj tedni objavili, da ekipa pod vodstvomoprav­lja predklinične teste cepiva proti novemu koronavirusu, zdaj pa so sporočili, da lahko na podlagi te tehnologije pridobijo virusne proteine in omogočijo proizvod­njo reagentov za testiranje.Reagenti so glavne sestavine kemičnih testov za novi koronavirus in lahko predstavljajo ozko grlo pri zagotavljanju zadostnega števila testov v posamezni državi, zato je znanje za njihovo pripravo neprecenljivo.Predstojnik Inštituta za mikrobiologijoje po poročanju STA pojasnil, da ima večina svetovnih proizvajalcev reagentov algoritem razdeljevanja za posamezne države, ki upošteva tudi, kako država obvladuje epidemijo. Tako bodo države v jesensko-zimskem času pri dobavi reagentov ves čas odvisne od 14-dnevnih ali tritedenskih napovedi, raziskovalci s Kemijskega inštituta pa bi lahko pripomogli k temu, da bi prišli do lastne oskrbe z reagenti in ne bi bili več odvisni od uvoza.Vzpostavitev lastne proizvodnje bi verjetno trajala nekaj tednov za tiste, ki jih že imamo v raziskavah, in nekaj mesecev za nove, povpraševanja za komercialno uporabo pa še niso dobili, so za STA pojas­nili na inštitutu. Ob tem navajajo, da so sposobni pripraviti reagente za različne teste, a je poslanstvo Kemijskega inštituta predvsem v tem, da pripravi tehnologijo, ki bi jo potem lahko implementirali v industriji. »Če je v interesu države, pa smo pripravljeni priskočiti na pomoč s svojo ekspertizo in opremo,« so dodali.Na Kemijskem inštitutu sicer pripravljajo tudi hitri diagnostični test za odkrivanje virusov iz sline, ki bi omogočil hitro preverjanje večjega števila vzorcev in bi ga lahko uporabili kot presejalni test.Od nedelje sicer v Sloveniji velja skrajšano karantensko obdobje; namesto 14 dni bodo vsi, ki jim bo od zdaj naprej izdana odločba o karanteni, morali v osamitvi prebiti deset dni. To velja tako za tiste potnike, ki prihajajo iz držav na rdečem seznamu, kot za karantene, ki so bile posameznikom odrejene zaradi tveganega stika.Novost je tudi, da izjemi, ko karantena ne bo odrejena, in sicer za pogreb bližnjega sorodnika in vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani, nista več časovno omejeni na 24 ur. Poleg tega se s 36 na 48 ur podaljšuje veljavnost negativnega testa, ki ga morajo v nekaterih primerih imeti potniki ob vstopu v Slovenijo.