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    Slovenija

    Slovenija prvič glasovala proti ukinitvi embarga ZDA proti Kubi

    Zaradi ameriškega embraga se Kubanci soočajo s težkimi humanitarnimi razmerami, izpadi elektrike, pomanjkanjem hrane in zdravil.
    Kubanci zaradi ameriuškega embarga, ki ga po novem podpira tudi Slovenija, doživljajo humanitarno katastrofo. FOTO: Ricardo Arduengo/Reuters
    Galerija
    Kubanci zaradi ameriuškega embarga, ki ga po novem podpira tudi Slovenija, doživljajo humanitarno katastrofo. FOTO: Ricardo Arduengo/Reuters
    STA
    28. 10. 2026 | 17:42
    28. 10. 2026 | 18:42
    6:17
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    Generalna skupščina Združenih narodov je danes s 130 glasovi za, 17 glasovi proti in 25 vzdržanimi potrdila resolucijo, ki zahteva ukinitev leta 1960 uvedenega embarga oziroma gospodarske blokade Kube. Slovenija je prvič doslej glasovala proti resoluciji.

    Po potrditvi resolucije je ameriška delegacija protestno zapustila dvorano, kubanska klop pa je izbruhnila v aplavz.

    Poleg ZDA in Izraela, ki tradicionalno glasujeta proti resoluciji, so tokrat proti glasovale tudi Ukrajina, Argentina, Bosna in Hercegovina, Madžarska, Kolumbija, Severna Makedonija in prvič tudi Slovenija. Med vzdržanimi so bile Hrvaška, Albanija, Bolgarija in Estonija.

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    Slovenski študentje na Kubo z zdravili in sporočilom: Prebijmo embargo

    Večji del držav članic EU je kot vedno glasoval za resolucijo, njen predstavnik pa je po glasovanju povedal, da Evropska unija vztraja pri stališču, da ima embargo negativni učinek na Kubance.

    S pomočjo je treba nadaljevati zlasti sedaj, ko se Kubanci soočajo s težkimi humanitarnimi razmerami, izpadi elektrike, pomanjkanjem hrane in zdravil, je dejal in dodal, da bi ukinitev embarga pomagala pri odpiranju kubanskega gospodarstva. Krivdo za nastale razmere je deloma pripisal tudi kubanski vladi in pomanjkanju potrebnih političnih ter gospodarskih reform.

    Bizarna ameriška argumentacija

    Ameriški veleposlanik Mike Waltz je pred glasovanjem napovedal izgon kubanskega diplomata, ki je v času torkovega incidenta med njegovim govorom v Generalni skupščini ameriškemu diplomatu odrinil roko in telefon, s katerim je snemal prepir s kubanskim zunanjim ministrom Brunom Rodriguezom Parrillo.

    Waltz je v torek kritiziral komunistično vodstvo Kube in zavrnil trditve, da je Kuba v težavah zaradi embarga ZDA. Med govorom je prikazal fotografije nekdanjega kubanskega voditelja Fidela Castra z dvema urama Rolex, katerih današnjo vrednost je ocenil na okoli 40.000 dolarjev.

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    Hujše stiske še ni bilo, svarijo Kubanci

    Kubanska delegacija je njegov govor prekinila z udarjanjem po mizi, nato se je govorniškemu odru približal Rodriguez Parrilla in Waltza obtožil, da laže. Ameriški veleposlanik se je razburil in dejal, da se ne bo pustil ustrahovati, saj da so v ZDA in ne na Kubi.

    Predsedujoči je moral za nekaj časa prekiniti zasedanje. Ob robu je prišlo do še enega incidenta, ko je kubanski diplomat ameriškemu preprečil snemanje dogodka.

    ZN podpira konec embarga že od 1992

    Generalna skupščina ZN je doslej na predlog Kube od leta 1992 vsakokrat podprla resolucijo s pozivom za konec ameriškega embarga. Resolucija je leta 2015, 2016 in 2017 v času izboljšanja odnosov med Kubo in ZDA pod vodstvom predsednika Baracka Obame dobila po 191 glasov podpore. ZDA in Izrael sta se leta 2016 celo vzdržala glasovanja proti.

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    Letošnja resolucija, ki jo je prav tako pripravila Kuba, ponovno poudarja suvereno enakost držav, načelo nevmešavanja v notranje zadeve ter svobodo mednarodne trgovine in plovbe.

    Izraža tudi zaskrbljenost zaradi ameriškega zakona Helms-Burton, sprejetega 12. marca 1996, katerega učinki po navedbah predlagateljev posegajo v suverenost drugih držav, interese oseb in podjetij pod njihovo jurisdikcijo ter svobodo trgovine in plovbe. Resolucija države poziva, naj se vzdržijo sprejemanja takšnih ukrepov, tiste, ki jih še izvajajo, pa poziva k njihovi odpravi.

    Je Slovenija glasovala pod Trumpovim pritiskom? 

    »Slovenija je tradicionalno veljala za podpornico mednarodnega prava in spoštovanja suverenosti, saj smo pred 35 leti sami stopili na pot suverene in neodvisne države in se še toliko bolj zavedamo, kako pomembna je in kako neprijetno je tuje vpletanje in oviranje delovanja države s pritiski ali celo gospodarsko blokado. Prav zato ne moremo razumeti, da se je Slovenija danes, 27.11.2026 na glasovanju na Generalni skupščini OZN pridružila 16 državam, ki so glasovali proti resoluciji z naslovom »Nuja po končanju gospodarske, trgovinske in finančne blokade, ki so jo Združene države Amerike uvedle proti Kubi,« je zapisal Igor Jurišič, predsednik Združenja Slovensko Kubanskega Prijateljstva.

    Opozoril je, da so države, ki si jih jemljemo za zgled, kot so Švica, Avstrija ali Skandinavske države resolucijo podprle. Društvo se sprašuje »ali ta zasuk za 180 stopinj v slovenski zunanji politiki pomeni, da je Slovenija glasovala pod pritiskom administracije predsednika Trumpa?«

    »Gre namreč za resolucijo, ki ob sklicevanju na mednarodno pravo in suverenost držav ponovno poziva k preklicu ameriškega embarga proti Kubi, saj ta embargo ne pomeni zgolj prepovedi uvoza izdelkov iz ZDA, ampak pomeni grožnjo vsem, ki bi gospodarsko sodelovali s Kubo, sploh ko gre za uvoz nujno potrebne nafte za delovanje transporta in energetskega sistema,« je pojansil Jurišič.

    »Na Kubi zaradi blokade ZDA kritično primanjkuje goriva in posledično električne energije, blokada pa preprečuje tudi uvoz nujnih zdravil in celo sestavin za zdravila, kar je ob zaostritvi z ugrabitvijo venezuelskega predsednika v začetku leta botrovalo k mnogim humanitarnim težavam, vključno z dvigom smrtnosti novorojenčkov s 4 na skoraj 9,9 živorojenih otrok,« je opisal grozovite posledice blokade in pozval ministrstvo za zunanje zadeve, naj ne ponovi »napake«. R. I.

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