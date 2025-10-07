Slovenija reši več življenj ob srčnem zastoju kot večina Evrope

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji je vsako leto okoli 1600 zunajbolnišničnih srčnih zastojev, večinoma pri moških po 60. letu starosti. Povprečni odzivni čas nujne medicinske pomoči je 12,2 minute, kar nas uvršča med počasnejše v Evropi. Kljub temu je preživetje dvakrat boljše od evropskega povprečja in znaša 15 odstotkov. Ključno vlogo igrajo hitro ukrepanje očividcev ter visoka usposobljenost reševalcev. Še vedno pa ostajajo izzivi – med njimi slaba uporaba defibrilatorjev in pomanjkanje sistematičnega izobraževanja o oživljanju. Tudi v Sloveniji bi bilo treba oblikovati stalni nacionalni register zunajbolnišničnih srčnih zastojev.

Kaj je najpogostejši vzrok za nenadni srčni zastoj?