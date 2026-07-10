Slovenija s pozitivnim turističnim obiskom, rezultati na Hrvaškem precej slabši

Po velikem povečanju turističnega obiska v predsezonskih mesecih se je rast v Sloveniji nadaljevala tudi v juniju, vendar nekoliko bolj umirjeno. Število prihodov se je po prvih statističnih podatkih povečalo za 1,8 odstotka, prenočitev pa za odstotek in pol. Manj zadovoljni pa so lahko na Hrvaškem, kjer so imeli prejšnji mesec sedem odstotkov manj turističnih prihodov kakor junija lani, prenočitev pa šest odstotkov manj.

Slovenske turistične kraje je junija obiskalo 810.000 gostov, ki so ustvarili dobra dva milijona prenočitev. Najbolj obiskane so bile gorenjske občine in osrednja Slovenija, med gosti pa so prevladovali tujci. Še vedno je največ Nemcev in Avstrijcev, čeprav nekoliko manj kakor lani.