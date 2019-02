»Slovenija s tveganji za kršitev proračunskih pravil EU«

Brez ukrepov glede staranja prebivalstva



13 članic v neravnotežju

Bruselj - »Posodobljeni proračun predstavlja tveganje za nespoštovanje pravil pakta stabilnosti in rasti,« v svoji oceni slovenski proračunskih načrtov za leto 2019 ugotavlja evropska komisija.Po oceni Bruslja utegne proračunski načrt voditi do znatnega odstopanja od srednjeročnih ciljev. Slovenijo pozivajo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bo proračun za leto 2019 skladen s pravili.Konec lanskega leta so podobno oceno dobile Belgija, Francija, Portugalska in Španija. Italija s svojimi načrti v očitnem nasprotju s pravili EU je bila že tako obravnavana posebej. Zaradi nove vlade je Slovenija lahko poslala nove načrte pozneje.V evropski komisiji so že konec januarja ugotavljali, da so se nominalni izdatki zvišali za 4,5 odstotka BDP, kar je za 1,4 odstotne točke več od zgornje meje zvišanje, ki je bila priporočena. Po zadnjih izračunih naj bi vrzel zanšala, 0,7 odstotka BDP.Tudi gibanja strukturnega primanjkljaja (v njem se ne upoštevajo ciklični dejavniki) so kočljiva. Vrzel glede strukturnega primanjkljaja, ki bi se mogel znižati za 0,65 odstotka, znaša 0,8 odstotka BDP . »Fiskalna politika postaja prociklična,« ugotavljajo analitiki evropske komisije.Gospodarski komisarje ocenil, da je ocena videti presenetljiva, ker ima Sovenija na področju primanjkljaja in javnega dolga dobre rezultate. »A zavedati se moramo, da ima občudovanja vredne dosežki predvsem po zaslugi visoke gospodarske rasti,« je ocenil komisar. Tako da ob upoštevanja cikla strukturni primanjkljaj v letu 2018 in 2019 ne izpolnjuje pravil.Ministrstvo za finance je 4. februarja v odgovoru Bruslju poudarilo, da za Slovenijo pravilo dolga predstavlja osnovno vodilo vlade pri snovanju ekonomskih politik. Prizadevala naj bi si ohranjati pozitiven nominalni presežek in s tem na srednji rok tudi dolgoročno vzdržnost javnih financ. Tako bi zagotovila ustrezno razmerje med stabilnostjo javnih financ na eni in skrbjo za državljane in širšim razvojem države na drugi strani.»Gospodarska rast v Sloveniji je še naprej dobra, a samo rast ni dovolj za stabilne javne finance,« je povedala evropska komisarka za prometEvropska komisija sicer ugotavlja omejen napredek pri obravnavi rednih bruseljskih priporočil. Napredek med drugim ugotavljajo pri alternativnih virih financiranja za hitro rastoča podjetja in privatizaciji, ni pa bilo napredka pri zdravstvenem varstvu, dolgotrajni oskrbi in pokojnine. Staranje prebivalstva obremenjuje vsa tri področja in v Bruslju glede tega niso zaznali nobenega konkretnega ukrepa.Na področju javnih naročil je Sloveniji sicer sprejela akcijski načrt za njihovo profesionalizacijo, a položaj ostaja nespremenjen, kar zadeva konkurenco in neodvisen nadzor.Evropska komisija je novembra začela poglobljene preglede 13 držav članic, da bi ugotovila, ali se soočajo z makroekonomskimi neravnotežji in ocenila njihovo resnost. Bolgarija, Nemčija, Španija, Francija, Hrvaška, Irska, Nizozemska, Portugalska, Romunija in Švedska se soočajo z ekonomskimi neravnotežji, na Cipru, v Grčija in Italiji pa so neravnotežja čezmerna.Slovenija od lanskega leta ni več pod posebnim drobnogledom.