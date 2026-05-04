Slovenija še brez jasnih pravil za platformne delavce.

Z razvojem tehnologije se je tako kot v drugih državah tudi pri nas razvilo delo prek digitalnih platform ali tako imenovano platformno delo. Največji tovrstni zaposlovalec pri nas je dostavljalska družba Wolt, po tem sistemu pa delo na primer omogoča tudi Uber. Da bi zagotovili določena pravila za digitalne platforme dela in uredili pravice teh delavcev, je EU sprejela direktivo o platformnem delu, ki jo morajo članice v svoj pravni red prenesti do 2. decembra letos. Nekatere države so to že storile, Slovenija še ne.

Platformno delo je dejavnost, ki jo opravljajo prek digitalnih platform, saj te povezujejo ponudnike storitev z naročniki. Tako se lahko izvajajo dostave, taksistični prevozi, hišna opravila, pisanje, prevajanje, lektoriranje, varstvo otrok in celo oskrba starejših ... Delo opravljajo fizično na kraju samem ali na daljavo. Ključna značilnost takega načina dela je, da procese upravljajo algoritmi oziroma sistemi za samodejno odločanje.