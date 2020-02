FOTO:Slovenija še brez potrjene okužbe

Okužba v Sloveniji še ni potrjena

Testiranje cepiva zoper koronavirus v ZDA predvidoma aprila

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so odprli nov elektronski naslov, ki je namenjen vprašanjem državljank in državljanov ter vseh deležnikov MIZŠ glede preventivnih ukrepov, povezanih s koronavirusom. Elektronski naslov, na katerega lahko postavljajo vprašanja, je: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Zunaj Kitajske je bolezen novega koronavirusa največ (16) zahtevala v Iranu. Na fotografiji prizor z iraškega mesta Najaf, kjer so zabeležili prvi primer virusa covid-19 v Iraku. FOTO: Haidar Hamdani/AFP

Medtem ko so pojav novega koronavirusa covid-19 zabeležili v sosednji Italiji, Avstriji in na Hrvaškem, v Sloveniji še ni potrjenega primera okužbe.Po končanem sestanku predstavnikov ministrstva za zdravje z vodstvi bolnišnic, ki je potekal danes popoldne, je predstavnica novogoriške splošne bolnišnice povedala, da so pripravljeni na sprejem potencialnega prvega pacienta; sodelujejo z lokalno izpostavo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in civilno zaščito. Pred urgenco bolnišnice je postavljen šotor za izvajanje triaže, v bolnišnici pa so pripravljeni večfazni načrti za ukrepanje.Predstavnica Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je nadalje sporočila, da v ljubljanskem UKC preventivno ukinjajo obiske ter da se klinika za infekcijske bolezni intenzivno pripravlja na sprejem pacientov. Panika, je menila, ni na mestu. Predstavnik UKC Maribor je poudaril pomen vzpostavitve kriznega štaba za strokovno vodenje ob morebitnem izbruha virusa.Danes do 16. ure je bilo v Sloveniji za novi koronavirus testiranih 49 oseb, vsi testi so bili negativni. Kot je na današnji seji odbora DZ za zdravstvo sporočila državna sekretarka na ministrstvu za zdravjezaenkrat testirajo v Ljubljani in Mariboru, v sredo pa se bodo pogovarjali še z laboratorijem za Primorsko. Da še vedno ni razloga za drugačno ukrepanje, je poudarila in napovedala, da bodo na ministrstvu za zdravje vsak dan opoldne javnost obvestili o odvzetih brisih in morebitnih potrjenih primerih okužbe z novim koronavirusom.Seje za zdravstvo pristojnega državnozborskega odbora se je udeležila tudi direktorica NIJZ, ki je opozorila, da na spletni strani inštituta vseskozi objavljajo aktualne in ključne informacije za zaščito zdravja prebivalcev.Ameriško podjetje Moderna iz Massachusettsa, ki se ukvarja z razvojem zdravil in cepiv na osnovi genetskih molekul, je Nacionalnemu inštitutu za alergije in nalezljive bolezni (NIAID) v Bethesdi v Marylandu poslalo prvo pošiljko poskusnega cepiva proti koronavirusu, prve poskuse na prostovoljcih pa bodo začeli izvajati aprila. Cepivo gotovo ne bo v uporabi do prihodnjega leta.Direktor NIAIDje za časopis Wall Street Journal povedal, da so doslej za razvoj poskusnih cepiv potrebovali veliko več časa, zato je podvig Moderne nov rekord. Ob izbruhu podobnega koronavirusa na Kitajskem leta 2002 so od ugotovitve genetske sekvence virusa do začetka testiranja na ljudeh potrebovali 20 mesecev, tokrat pa bo to trajalo le nekaj več kot tri mesece.Cepivo vsebuje nukleidne kisline z genetskimi kodami, ki celicam v človeškem telesu naročijo ustvarjanje določenih proteinov, ki ne okužijo osebe, ampak sprožijo imunski odziv. Uvodoma bodo opravili testiranja na okrog 20 zdravih posameznikih. Če bodo uspešna – prvi rezultati bodo potrjeni šele julija ali avgusta –, bodo testiranje razširili na več sto tisoč ljudi v ZDA in drugod po svetu.