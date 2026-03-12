Slovenija se ne bo pridružila tožbi proti Izraelu

Vlada danes ni sprejela sklepa o pridružitvi tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem (ICJ), je danes po seji vlade v izjavi novinarjem dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Fajon je izrazila obžalovanje, da »ni prišlo do skupne odločitve«, po drugi strani pa verjame, da bo Slovenija še naprej spoštovala in podpirala delo mednarodnih sodišč. Slovenija, ki je uspela ohranjati načelnost, nima alternative spoštovanju mednarodnega prava, je poudarila Fajon.

Odziv Levice »Slovenija bi se morala pridružiti tožbi proti Izraelu,« je v sporočilu za javnost zapisala stranka Levica. Razočarani so, da se v vladi niso strinjali o pridružitvi in da Slovenija tako ne bo stala na pravi strani zgodovine. Stranka je pobudo prvič podala že leta 2024. Opozorili so na navedbe v medijih o poročanju varnostnih strokovnjakov, da izraelske firme skrbijo za informacijsko varnost naše kritične infrastrukture in da to predstavlja tveganje za nacionalno varnost. Levica poziva k sprejemanju ukrepov, ki bi prekinili informacijsko odvisnost od režima, in poudarja, da bi tako poskrbeli za suverenost. »Ni odveč poudariti, da je memorandum o sodelovanju z Izraelom na področju kibernetske varnosti leta 2021 podpisal takratni zunanji minister Anže Logar,« so dodali.

Na vprašanje, ali je bila odločitev morebiti posledica tudi zunanjih pritiskov, je priznala, da je bilo zunanjih pritiskov precej. "Jasno je, da ti pritiski so, vsi smo jih deležni s strani velesil in tudi to je treba nazadnje upoštevati, ko se odločaš. Ampak še enkrat, eno je načelnost, drugo so mogoče vprašanja nacionalne varnosti, ampak delo mednarodnih sodišč bomo spoštovali tudi zdaj, ko bo ta postopek tekel naprej," je poudarila.

Ni pa jasno odgovorila na vprašanje, ali je prevladal strah pred morebitnimi izraelskimi povračilnimi ukrepi, če bi se Slovenija pridružila tožbi.

Razprava je potekala z oznako tajno, zato Fajon na novinarsko vprašanje ni razkrila, kako so glasovali posamezni ministri. Potem ko so nekateri mediji v minulih dneh ugibali, da bo odločitev vlade odvisna od stališča premierja, je dejala: »Vprašajte predsednika vlade, kakšen je bil njegov razmislek na seji vlade. Je pa podprl tudi stališče ministrstva v tem delu.«

Pred ICJ že teče sodni postopek, zato bo lahko sodišče odločalo tudi brez intervencije Slovenije, so po seji vlade sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve. »Slovenska vlada je s svojo načelno politiko redno opozarjala in se zoperstavljala politiki izraelskega predsednika vlade (Benjamina) Netanjahuja zoper palestinsko prebivalstvo. S tem bo Slovenija tudi nadaljevala,« so zatrdili.

Južna Afrika je tožbo vložila leta 2023, v njej pa Izrael med drugim obtožuje genocida nad Palestinci v Gazi. Tožbi na ICJ zaradi izraelskih kršitev konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida se je doslej pridružilo več kot 15 držav, nazadnje v sredo Nizozemska in Islandija, je razvidno na spletni strani ICJ. Med državami, ki so se pridružile tožbi, so tudi Španija, Irska, Turčija, Mehika, Brazilija, Bolivija in Kolumbija.