Slovenija se pridružuje tožbi Južne Afrike zoper Izrael zaradi genocida

»V imenu palestinskega vodstva in palestinskega ljudstva se vam iz srca zahvaljujem za vaše načelno stališče do miru in pravice narodov do samoodločbe. Čestitamo vam za vašo vodilno vlogo pri zavzemanju za mednarodno pravo in splošne človekove pravice. Slovenija ima pionirsko vlogo pri doseganju miru in pravičnosti z zgodovinskim priznanjem Palestine,« se je palestinska zunanja ministrica Varsen Agabekjan Šahin zahvalila vladi Roberta Goloba za priznanje Palestine junija lani in za tri sklope omejevalnih ukrepov zoper Izrael, ki jih je vlada sprejela letos poleti.

»Vaša odločitev se je izkazala za pravilno, saj danes vidite, da ji sledijo tudi druge evropske države. Vsaka država na svetu, ki trdi, da spoštuje mednarodno pravo, bi morala priznati Palestino. To priznanje, zagotavljam vam, ni simbolično, saj pošilja zelo jasno sporočilo o iluzijah okupatorske države glede njenega širjenja. Priznanje ni le dejanje pravičnosti, ampak je tudi bistven korak k napredku in nas približuje uresničitvi rešitve z dvema državama,« je palestinska zunanja ministrica, ki je med evropskimi državami najprej obiskala prav Slovenijo, pojasnila, da priznanje Palestine ni zgolj simbolno dejanje, ki da nima konkretnih učinkov, kot trdijo nasprotniki priznanja.