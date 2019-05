Slovenija se spreminja v učečo se deželo

Ljubljana – Maja in junija se Slovenija spreminja v Učečo se deželo. Že štiriindvajsetič namreč pod tem geslom poteka Teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki ga kot nacionalni koordinator organizira Andragoški center RS skupaj s 33 območnimi in devetimi tematskimi koordinatorji.



Med 10. in 19. majem je v ospredju predvsem devet skupnih akcij, ki so jih poimenovali Moč in radost učenja, Mi vsi smo en svet, Parada učenja – Dan učečih se skupnosti, Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni, Ta veseli dan učenja, Kakovost ustvarjamo vsi, Učenje in kultura z roko v roki, Dediščina preteklosti je dota prihodnosti ter Planinstvo kot način življenja – Za vključujočo družbo.



V razširjenem terminu, ki bo trajal do 30. junija, pa se bo zvrstilo približno 9000 dogodkov, na katerih bo sodelovalo 2000 prirediteljev – vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ljudskih univerz, zasebnih izobraževalnih organizacij, univerz za tretje življenjsko obdobje, društev, nevladnih organizacij, interesnih skupin, knjižnic, knjigarn, glasbenih šol, muzejev, domov upokojencev, služb in uradov zavoda za zaposlovanje, podjetij ter drugih ustanov in skupin.



Na številnih prizoriščih po vsej državi bo veliko brezplačnih izobraževalnih dogodkov, povezanih z naravno in kulturno dediščino, zdravjem, medgeneracijskim sodelovanjem, trajnostjo, skupnostnim in globalnim učenjem, vključevanjem ranljivih skupin in drugimi temami. Temeljni namen pa je seznanjati javnost o vseprisotnosti in pomembnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih ter za vse vloge, ki jih posameznik prevzema v zasebnem in poklicnem življenju.



Od približno 40 podobnih festivalov je TVU med največjimi v evropskem in svetovnem merilu in je del mednarodnega gibanja festivalov učenja. Vodja TVU Zvonka Pangerc Pahernik poudarja, da je za letošnjo slovensko kampanjo veliko zanimanja. Gostijo predstavnike ustanov za izobraževanje odraslih iz Walesa, Belgije, Hrvaške in Črne gore, ki našo prireditev doživljajo kot zgled.