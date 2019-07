FOTO:»Slovenija še vedno ne ve, kaj sploh hoče«

Bruselj – Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je pred koncem petletnega mandata v pogovoru za Delo naredila prvo inventuro svojega dela. Opozarja na pomanjkanje slovenske strategije in politično vpletanje predsednika evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, ki je bilo v vladnih sobanah v Ljubljani razumljeno kot delovanje v slovensko škodo. Slovenska vlada ima negativne izkušnje s političnostjo evropske komisije glede arbitraže. Poleg tega vladi v zadnjih letih ni uspelo uresničiti svojih ciljev pri drugih politično žgočih temah: teranu, avstrijskem nadzoru na notranji schengenski meji, privatizaciji bank …Primeri niso ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.