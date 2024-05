Slovenija še vedno velja za pridno učenko

V nadaljevanju preberite:

»Mislim, da smo lahko Slovenci zadovoljni, da smo vsi večinoma predani Evropi. Vidimo, da bi mala Slovenija v veliki Evropi težko preživela sama. Vse vlade v zadnjih dvajsetih letih so bile predane EU in zelo dobro sodelujejo z evropsko komisijo,« črto pod dve desetletji slovenskega članstva v EU potegne Jerneja Jug Jerše, ki vodi predstavništvo evropske komisije v Sloveniji od aprila 2021.

Največja prednost slovenskega članstva je po njenem enotni trg, štiri svoboščine. Prosti pretok blaga, storitev, oseb in kapitala. »Lani je enotni trg praznoval trideseto obletnico, in če pogledam za Slovenijo: od leta 2004 se je izvoz povečal za petkrat. To pomeni, da smo enotni trg resnično izkoristili«.

Klju bo Slovenija čez 20 let? »Upam, da bo čim bolj aktivna, čim bolj glasna. V Bruslju vidimo nekatere članice EU, ki so zelo aktivne, ne glede na njihovo majhnost. Slovenija že ima dober sloves kot država, gotovo pa lahko naredimo še kaj več, da bomo še bolj slišani«.