Slovenija sprejela kup ukrepov za zajezitev širjenja okužb

Zaradi koronavirusa so odpadla predavanja na fakulteti za arhitekturo in pravni fakulteti, na filozofski pa za sedaj pouk poteka normalno. FOTO: Voranc Vogel/Delo



V Sloveniji je 25 potrjenih primerov okužbe s koronavirusom. Infografika Delo



Celotna Italija v karanteni

V Sloveniji je 25 potrjenih primerov okužbe s koronavirusom, do 14. ure so strokovnjaki opravili 1227 testov. Včeraj so iz UKC Ljubljana sporočili , da je zbolela ena od njihovih zaposlenih, ki pa ni bila v stiku s pacienti. Zdravstveno stanje vseh okuženih je dobro, hospitalizirani so v UKC Ljubljana, UKC Maribor in v Splošni bolnišnici Novo mesto. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so priporočili karanteno za približno petdeset ljudi.Včeraj se je sestal tudi Svet za nacionalno varnost in zaradi hitrega širjenja bolezni sprejel več ukrepov. Tako bodo začeli na brniškem letališču meriti temperaturo potnikom , vrata so zaprle univerze oziroma fakultete po državi, medtem ko na ministrstvu za zdravje ter na NIJZ potrebe za zaprtje osnovnih in srednjih šol ter vrtcev za zdaj ne vidijo, zapirali jih bodo po presoji. Večje športne prireditve v Sloveniji bodo potekale brez gledalcev , od danes so v zaprtih prostorih prepovedane prireditve z več kot 100 udeleženci.»​Smo v občutljivi fazi, ko poteka bitka s časom in s predvidevanji. Jasno je, da širjenja virusa ni mogoče ustaviti z danes na jutri. Gre za vprašanje, ali virus lahko upočasnimo in omejimo, da nevarnost ne bo presegla kapacitet našega zdravstvenega sistema,« je včeraj dejal premierZ današnjim dnem so v Sloveniji prepovedani pristanki zrakoplovom iz italijanskih letališč, ki so iz ogroženih območij. Prav tako ne bodo smela pristati letala iz Južne Koreje, Irana in Kitajske. Vsi potniki, ki bodo prispeli iz tujine, bodo ob prehodu meje dobili SMS sporočilo o preventivnih ukrepih na območju Slovenije.Z NIJZ so sporočili, da bo eden od preventivnih ukrepov najverjetneje tudi zaprtje maloobmejnih prehodov ter preusmerjanje potnikov na večje mejne prehode. S pripravami na ta ukrep so že začeli. Ministrstvo za zdravje bo po besedah ministra, ki opravlja tekoče posle, sprostilo proračunske rezerve za nabavo zaščitne opreme, naročili bodo pol milijona kosov zaščitnih mask.Vladni urad za komuniciranje je v sodelovanju z ministrstvoma za zdravje in javno upravo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in infekcijsko kliniko UKC Ljubljana vzpostavil klicni center za posredovanje zanesljivih informacij o novem koronavirusu. Prebivalci lahko informacije dobijo na brezplačni telefonski številkimed 8. in 20. uro.Na vprašanja bodo odgovarjali študentje višjih letnikov medicinske fakultete pod mentorstvom ustreznih strokovnih služb/strokovnjakov, navaja ministrstvo za zdravje na spletni strani. NIJZ in pristojni resorji so sicer pripravili tudi natančna navodila za različne ciljne javnosti V Evropi je zaradi koronavirusa najhuje prizadeta Italija, kjer je po zadnjih podatkih skoraj 8000 okuženih, 463 ljudi je umrlo za covidom-19. Za 16 milijonov Italijanov velja karantena , poroča STA. Iz Italije se virus širi drugod po Evropi. Na avstrijskem Tirolskem zato od danes na mejnih prehodih z Italijo potnikom, ki želijo v Avstrijo, merijo telesno temperaturo. Mobilne zdravstvene ekipe bodo pregledovale železniške in cestne potnike.Na Hrvaškem morajo vsi tuji državljani, ki prihajajo iz žarišč koronavirusa, v 14-dnevno karanteno, vsi hrvaški pa v samoizolacijo. Vse prireditve z več kot tisoč udeleženci so odpovedane. Na Slovaškem pa morajo od danes vsi slovaški državljani, ki se bodo vrnili v domovino iz Italije, Kitajske, Južne Koreje ali Irana, v 14-dnevno karanteno. Enak ukrep bo po poročanju STA veljal za vse, ki živijo z njimi v istem gospodinjstvu.Evropski voditelji bodo o soočanju z novim koronavirusom prek telekonference govorili danes popoldne. Novi koronavirus bo tudi ena od le štirih tem, ki jih bodo danes v Bruslju na močno skrajšanem plenarnem zasedanju, omejenem le na današnji dan, obravnavali evroposlanci.