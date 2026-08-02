Slovenija tudi v prihodnjih dneh v primežu vročine, kdaj prihaja ohladitev?

Slovenijo tudi v prihodnjih dneh čaka vztrajanje izrazitega vročinskega vala. Najvišje dnevne temperature bodo do sredine tedna večinoma med 33 in 37 stopinjami Celzija, na Primorskem pa se bodo ponekod približale 38 stopinjam, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Meteorologi ob tem opozarjajo, da bi lahko konec tedna vendarle prišlo do občutnejše osvežitve, čeprav za zdaj ne kaže na večjo količino padavin.

Danes in jutri bo po napovedih večinoma jasno in zelo vroče. Popoldne lahko predvsem v gorskem svetu nastane kakšna nevihta, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature se danes gibajo med 31 in 36 stopinjami Celzija, na Primorskem do okoli 38 stopinj, v ponedeljek pa bodo dosegle med 33 in 37 stopinj.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v torek in sredo. Precej jasno bo, vročina bo vztrajala, predvsem v sredo pa bo v gorskem svetu ponovno možen razvoj posameznih popoldanskih neviht. Tudi v sosednjih pokrajinah bo prevladovalo sončno in zelo vroče vreme, medtem ko bodo v Alpah možne krajevne nevihte.

Konec tedna možna občutnejša osvežitev

Čeprav bo vročina vztrajala še več dni, trenutni meteorološki izračuni nakazujejo spremembo ob koncu tedna. Po besedah dežurnega meteorologa Luke Ravnika bi se lahko temperatura zraka v višinah do petka in ob koncu tedna opazno znižala, kar bi prineslo tudi nižje temperature pri tleh in občutno olajšanje po večdnevnem vročinskem valu, poroča N1.

Čeprav bo vročina vztrajala še več dni, trenutni meteorološki izračuni nakazujejo spremembo ob koncu tedna. FOTO: Dejan Javornik

Ob ohladitvi se bo povečala tudi možnost krajevnih neviht, ki bi lahko lokalno prinesle nekaj padavin. Vendar za zdaj ne kaže na obsežnejše deževje, ki bi pomembneje omilio sušne razmere. Zaradi velike pregretosti ozračja ni mogoče izključiti posameznih močnejših neviht, njihova natančna lokacija in intenzivnost pa ostajata negotovi.

Na razvoj temperatur bo tudi v prihodnjih dneh pomembno vplivala smer vetra. Na Primorskem burja lahko lokalno še zvišuje temperature, medtem ko zahodni vetrovi prinašajo nekoliko hladnejši zrak.

Meteorologi opozarjajo tudi na možnost povišanih koncentracij prizemnega ozona ob zahodnih vetrovih, predvsem na območju slovenske Istre in Goriške.

Ponoči marsikje brez prave ohladitve

Vročina ostaja izrazita tudi ponoči. Na Primorskem so bile temperature marsikje tropske, ponekod se niso spustile pod 28 stopinj Celzija, poroča STA. V Podnanosu so ob 6. uri zjutraj izmerili že več kot 30 stopinj Celzija, kar kaže na izjemno toplo jutro.

V preteklih dneh so bili izmerjeni tudi novi temperaturni rekordi. Najvišjo temperaturo so zabeležili v Biljah pri Novi Gorici, kjer je bilo izmerjenih 39,2 stopinje Celzija, rekordne oziroma avgustovsko rekordne vrednosti pa so zabeležili še na več drugih merilnih mestih.