FOTO:Slovenija v Michelinovem vodiču

Uvrstitev v rdeči vodič je eden največjih izzivov za kuharje po vsem svetu. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Neizprosen sistem zvezdic

Pri Michelinu so uvedli zelo jasen in neizprosen sistem zvezdic:



* - za konsistentno, zmeraj dobro kuhanje v svojem razredu



** - za izvrstno ponudbo, zaradi katere je vredno zaviti s poti



*** - za izjemno gastronomsko doživetje, ki je vredno posebnega potovanja.



​Vse ocene pa so delo anonimnih inšpektorjev, ki upoštevajo zmeraj iste kriterije – kvaliteto sestavin, obvladovanje okusov in kuharskih tehnik, kuharjevo kreativnost, razmerje med ceno in kvaliteto in vzdrževanje enake kvalitete tako med različnimi meniji kot v daljšem časovnem obdobju.

Talent in kreativnost slovenskih kuharjev

FOTO: Michelin Guide

Motivacija za kulinarične presežke

Brata André in Édouard Michelin sta si vodič zamislila na začetku prejšnjega stoletja za svojo, francosko rabo. FOTO: Michelin Guide

FOTO: Michelin Guide

Od leta 2009 tudi v elektronski obliki

Marsikdo je upal, da bo morda Ljubljana uvrščena v vodič po evropskih prestolnicah, ki ga Michelin izdaja od leta 1982, a se ni zgodilo, zdaj pa je veliki dogodek vendarle napočil: Michelinov globalni in vplivni gastronomski vodič je prišel v Slovenijo, razglasite bo danes dopoldan v Hribarjevi dvorani na Ljubljanskem gradu.Po tistem, ko jeposkrbela, da smo lansko leto dobili »slovenski potni list za svet gastronomije«, rumeni vodič Gault Millau, in ko je bilo odločeno in oznanjeno, da se bo Slovenija lahko eno leto kitila z nazivom evropska gastronomska regija 2021, je Michelinov vodič še tretja izložba, ki bo slovensko kulinarično kreativnost kazala in ponujala dobrojedskemu svetu.»Ta knjiga je natisnjena na prelomu stoletja in bo trajala najmanj stoletje« – to je bila misel, ki so jo francoski izdelovalci pnevmatik in ljubitelji vsega (gastro)lepega zapisali v prvi Michelinov vodič zdaj že davnega leta 1900, in zdi se, da se niso zmotili: rdeče oplatničeni vodič, svetujoč popotnikom predvsem po Evropi, je danes referenčna točka odličnosti. Vodič velja med množico podobnih za enega od najbolj zanesljivih svetovalcev lačnemu popotniku: sprva le voznikom namenjena knjižica je najprej stregla zadregi francoskih popotnikov, a kmalu tudi drugim, od leta 1908 tudi v angleščini., mednarodni direktor Michelinovih vodičev, je današnji dogodek napovedal z ugotovitvijo, da je bila vse od prve izdaje Michelinovega vodiča pred skoraj stodvajsetimi leti naloga ocenjevalcev odkriti najodličnejše kulinarične destinacije po svetu. Dodal je: »Slovenija je brez dvoma med njimi, še posebej zaradi talentiranih in kreativnih chefov, ki zaradi izrednega naravnega bogastva, ki omogoča pridelavo visoko kakovostnih surovin, iz dneva v dan ustvarjajo izjemne jedi.«, direktor prodaje in marketinga podjetja Michelin je ob lanski napovedi prihoda Michelina v Slovenijo povedal: »Slovenija je nadvse vznemirljiva destinacija za gastronomske turiste in veseli nas, da bomo Michelinov izbor najboljših slovenskih restavracij in talentov predstavili svetovni javnosti.Kakovost slovenske gastronomije za Michelin ni presenečenje, zdaj je le napočil čas, da jo predstavimo tudi našim bralcem. Na stičišču svetov je Slovenija unikatna destinacija z izjemnimi naravnimi danostmi in močno trajnostno zavezo, ki omogoča pridelavo sestavin največje kakovosti. Talentirani slovenski chefi le-te transformirajo v edinstvene kulinarične kreacije, ki skozi oči Michelina Slovenijo pozicionirajo kot 'must go' destinacijo.«, direktorica Slovenske turistične organizacije, je dodala: »Michelinove zvezdice bodo dodaten izziv in motivacija številnim vrhunskim slovenskim kuharskim mojstrom in restavracijam za oblikovanje kulinaričnih presežkov. Prihod Michelina je rezultat truda različnih deležnikov slovenskega turizma, ki prepoznavajo vrhunsko gastronomijo kot enega ključnih produktov v izpolnjevanju vizije Slovenije kot destinacije edinstvenih butičnih doživetij za zahtevnega gosta in dviga dodane vrednosti v turizmu.«Slovenska turistična agencija bo v sodelovanju s predstavniki Michelinovega vodnika v promocijo izbranih restavracij v naslednjih dveh letih vložila nekaj manj kot pol milijona evrov. Sredstva bodo namenjena za globalno promocijo, objave na digitalnih platformah in družbenih omrežjih, pripravo marketinških videovsebin, člankov, intenzivno sodelovanje z novinarji in spletnimi vplivneži ter gostovanja slovenskih kuharskih mojstrov v tujini.Bratainsta si vodič zamislila na začetku prejšnjega stoletja za svojo, francosko rabo. Vodič je bil najprej dosegljiv zastonj, po tistem, ko je André med obiskom vulkanizerja videl, kako se njegovi vodiči uporabljajo kot podloga za nogo delovne mize, sta brata vodič začela zaračunavati po sedem frankov. Leta 1926 sta uvedla znameniti sistem rangiranja in v ta namen najela strokovne ocenjevalce, takrat in zmeraj poslej anonimne.Najprej so poznali le eno zvezdico, šele čez pet let so uvedli zdajšnje ocenjevanje s tremi in ga tudi razložili: v jasnem in neizprosnem sistemu zvezdic velja ena za konsistentno, zmeraj dobro kuhanje v svojem razredu, dve zvezdici označujeta izvrstno ponudbo, zaradi katere je vredno zaviti s poti, in tri za izjemno gastronomsko doživetje, ki je vredno posebnega potovanja. V prvih letih po drugi svetovni vojni so zaradi splošnega pomanjkanja kot zgornjo mejo postavili le dve zvezdici.Že po štirih letih po izidu prvega so natisnili vodič po Belgiji, leto kasneje po državah Beneluxa, uvedli so znamenite simbole, ki popotniku povejo, ali je restavracija vredna posebnega obiska, skrenitve s poti, ali celo popotovanja zaradi nje same.Prav kmalu, leta 1908, se je tudi pokazalo, da vztrajanje pri frankofonstvu ni ravno smiselno, saj se je vodič po Franciji v angleščini prodal v zavidljivi količini, povsem dobro pa se je dve leti pozneje godilo tudi knjigama Deutschland und Schweiz in España y Portugal.Prvi Michelinovi vodiči so imeli tudi nenavadno lastnost preseganja pričakovanih zemljepisnih okvirov – kot del Evrope so na primer zajeli tudi Turčijo, leta 1911 pa je vodič z imenitnim naslovom Les pays du soleil »pokril« ne le Azurno obalo, Korziko in Italijo, ampak tudi Alžirijo, Tunizijo in Egipt.Med prelomnicami velja 1955, ko so uvedli kategorijo restavracij Bib Gourmand, ki za zmerno ceno ponujajo posebej odlično hrano.Prelomno je bilo tudi leto 1982, ko so se odločili za sodelovanje z revijo Times-Life Magazine in skupaj v angleščini izdali izbor najboljših hotelov in restavracij iz svojih takratnih vodičev z naslovom 20 Cities/Villes Europe – knjiga z začetno naklado dvajset tisoč izvodov, je šla za med, zato so koncept vse odtlej obdržali kot poseben vodič po evropskih glavnih mestih.Prvič je Michelin začel ocenjevati zunaj Evrope leta 2006, ko je izšla prva izdaja po New Yorku, leto kasneje je sledil Tokio, še leto kasneje Hong Kong in Macau. Leta 2009 so uporabnikom priskrbeli prvo aplikacijo za prenosne naprave.Slovenija se zdaj torej pridružuje več kot tridesetim drugim dobrojedskim destinacijam, ki jih razgrinja znameniti rdeči vodič.