Slovenija v mreži regionalnih informacijskih manipulacij

Slovenija je informacijsko ranljiva in geopolitično zanimiva tarča tujih vplivnih operacij, zlasti ruskih narativov, zaradi lege, članstva v Evropski uniji in zvezi Nato ter odprtega informacijskega prostora, v svoji analizi opozarja inštitut Trivelis. Poskusi tujega manipuliranja in vmešavanja v slovenski informacijski prostor so že globoko prodrli, infrastruktura širjenja je stabilna in utečena, tuji narativi pa so normalizirani, kar povečuje njihovo odpornost na razkrivanje, poudarjajo v analizi.

Tuje manipuliranje z informacijami in vmešavanje (ang. Foreign Information Manipulation and Interference – FIMI) pomeni usklajen nabor dejavnosti, katerih cilj je vplivati na informacijski prostor, javno mnenje in politične procese drugih držav v korist tujih interesov. FIMI ne temelji zgolj na širjenju lažnih informacij, ampak vključuje selektivno uporabo resničnih podatkov, čustveno in moralno manipulacijo, ponavljanje narativov ter izkoriščanje družbenih razpok.

Po ugotovitvah Inštituta za obrambo, varnost in odpornost, imenovanega Trivelis, je Slovenija zanimiva in hkrati ranljiva država. Strateška lega, članstvo v EU in zvezi Nato, majhen, a odprt informacijski prostor ter notranjepolitične in družbene polarizacije Slovenijo uvrščajo med primerne tarče tujih vplivnih operacij. Zaradi močne prepletenosti političnega, medijskega in digitalnega okolja se vplivi v Sloveniji širijo hitreje in imajo sorazmerno večji učinek, opozarja analiza Trivelisa.

Jasen ruski interes

V slovenskem informacijskem prostoru so zaznani ruski narativi, ki posredno ali neposredno promovirajo ruska stališča, spodkopavajo zaupanje v EU in Nato ter Slovenijo prikazujejo kot državo, ki bi morala izstopiti iz teh povezav. Eden osrednjih sklopov narativov v Sloveniji temelji na preusmerjanju odgovornosti za vojno v Ukrajini od Rusije k Zahodu. EU, Nato in ZDA so predstavljeni kot glavni povzročitelji konflikta, Rusija pa kot obrambni, racionalni in pragmatični akter.

Slovenija in druge evropske države so v tem okviru prikazane kot žrtve konflikta, ki naj bi služil predvsem ameriškim interesom, slovenski državljani pa nosijo politične, gospodarske in varnostne stroške brez lastne koristi ali soglasja.

Krhanje zaupanja v slovenske in evropske institucije

Poseben poudarek manipulacijskih kampanj v Sloveniji je usmerjen v erozijo zaupanja v domače demokratične institucije. Državni organi, politični voditelji, uveljavljeni mediji, strokovnjaki in civilnodružbene organizacije so po njihovem lojalni tujim interesom – predvsem EU, Natu in ZDA – in ne interesom slovenskih državljanov.

Nacionalne institucije so predstavljene kot nesuverene izvrševalke zunanjih navodil, kar spodkopava njihovo legitimnost.

V zadnjem obdobju se je ta narativ zelo prilagodil in osredotočil na Evropsko unijo. EU je prikazana kot glavni vir izgube suverenosti, demokratičnega primanjkljaja in gospodarskih težav. Vse pogostejši so neposredni pozivi k izstopu Slovenije iz EU, pri čemer je članstvo predstavljeno kot vsiljeno, škodljivo in nezdružljivo z nacionalnimi interesi. V tem okviru se Rusija implicitno ali eksplicitno ponuja kot alternativa mednarodnim zavezništvom.

Cilj je pasivizacija državljanov

Analiza kaže, da se v slovenskem informacijskem prostoru sistematično širijo umetno uvedeni in »oprani« protievropski, protinatovski, protidržavni, protidemokratični in proruski narativi, ki se širijo prek organiziranega digitalnega distribucijskega omrežja. Slovenija je lokalno prilagojeno vozlišče znotraj širše, strateško usklajene arhitekture FIMI, kot jo opredeljuje Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS).

Cilj tovrstnih operacij je celostno spodkopavanje zaupanja v demokratične institucije, mednarodno sodelovanje in skupne evropske okvire. Posledica so povečana polarizacija, nezaupanje, cinizem in politična pasivnost, ki zmanjšujejo družbeno odpornost države. Razumevanje teh vzorcev je ključno za oblikovanje učinkovitih odzivov, saj FIMI v Sloveniji ni obroben ali začasen pojav, ampak zrel in utrjen sistem vplivanja, ki zahteva strateško, dolgoročno in celostno obravnavo.