Slovenija v Združene arabske emirate pošilja dodatno pomoč

Slovenija bo diplomatkama na veleposlaništvu v Abu Dabiju v podporo poslala dodatne uslužbence, je na omrežju X zapisalo zunanje ministrstvo. Ministrica Tanja Fajon se je danes omanskemu kolegu Badru al Busaidiju zahvalila za vso pomoč, ki jo je Oman nudil Sloveniji pri vračanju Slovencev, ki so zaradi zaostrenih razmer obtičali na Bližnjem vzhodu.

»Zavedamo se, da so trenutne okoliščine za mnoge negotove in stresne, zato si prizadevamo, da bi vsakemu posamezniku zagotovili pravočasne informacije in podporo,« je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zapisalo v objavi in pojasnilo, da bodo v Združene arabske emirate (ZAE) poslali dodatne uslužbence.

Ministrstvo je pri tem vse slovenske državljane, ki se nahajajo v ZAE, Savdski Arabiji, Katarju, Jordaniji, Kuvajtu, Bahrajnu in Omanu, a še niso sporočili, da bi se radi vrnili v domovino, pozvalo, naj to sporočijo na elektronski naslov odhod.mzez@gov.si. V elektronskem sporočilu naj zapišejo ime in priimek, datum rojstva, številko potnega lista in svojo telefonsko številko.

»V kriznih časih postane jasno, kako dragoceni so prijatelji Slovenije po svetu, tokrat predvsem na Bližnjem vzhodu in v Zalivu,« je v objavi na družbenem omrežju X zapisala Fajonova, ki je danes govorila z omanskim zunanjim ministrom al Busaidijem, ko se mu je zahvalila za pomoč.

Na poti v domovino je sicer prvo letalo s slovenskimi državljani, ki je danes dopoldan vzletelo z letališča v omanski prestolnici Maskat. Kdaj naj bi letalo pristalo v Sloveniji, uradno še ni znano.

Na Bližnjem vzhodu je zaradi vojne ujetih najmanj tisoč Slovencev. Država namerava poslati toliko letal, kot bo potrebno za evakuacijo, tega števila ljudi, je na Radiu Slovenija dejal vodja konzularnega sektorja Viktor Mlakar.