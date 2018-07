Slovenija vložila tožbo proti Hrvaški zaradi neizvajanja arbitraže

Ljubljana - Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da Sodišču EU nemudoma predloži tožbo proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava, ki je posledica nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. Tožbo je v skladu s sklepom tudi vložila, so sporočili po seji vlade iz urada vlade za komuniciranje.



Kot so še navedli, je vlada danes sprejela končno besedilo tožbe Hrvaški zaradi neizpolnjevanja obveznosti na podlagi 259. člena pogodbe o delovanju EU.



Odhajajoča vlada je 21. junija sprejela sklep, da bo pred vložitvijo na Sodišču EU z elementi tožbe seznanila tudi odbor za zunanjo politiko novega sklica parlamenta, kar je storila v ponedeljek.



Po seji odbora je premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, povedal, da so se strinjali glede vložitve tožbe. Predsednik SDS Janez Janša je sicer nato tvitnil, da se štiri stranke niso strinjale s predlogom, naj tožbo vloži že odhajajoča vlada, temveč bi morali počakati, da se oblikuje nova vlada.



Tudi predsednik republike Borut Pahor se je v četrtek vnovič zavzel za to, da bi tožbo proti Hrvaški vložila nova vlada. Ocenil je, da bi bilo politično dragoceno, če bi odločitev, da se s tožbo nadaljuje, sprejela nova vlada, saj se ne mudi in se ne iztekajo nobeni roki. »To bi pokazalo na kontinuiteto stališč Slovenije glede njene politične in pravne vere v to, da je spor rešen in da mora prej ali slej sosednja Hrvaška sodbo tudi uveljaviti,« je dejal.



»Ta vlada ima vsa pooblastila, da to stori. Razmere kažejo, da ni nobenih razlogov, da tega ne bi storila. A dajmo o tem premisliti in bomo videli, kaj bo pravzaprav pokazala razprava na vladi,« pa je Cerar dejal v sredo ob robu vrha Nata v Bruslju.



Evropska komisija je sredi junija po izteku trimesečnega roka sporočila, da ne bo podala mnenja glede slovenske tožbe proti Hrvaški v povezavi z njenim neizvajanjem arbitražne razsodbe o meji. Cerar je takrat napovedal, da bo Slovenija vložila tožbo sama.



Cerarjeva vlada je že ob začetku postopka po 259. členu pogodbe o delovanju EU marca letos dobila podporo v državnem zboru, da lahko v imenu Slovenije nadaljuje s postopkom vložitve tožbe, če komisija primera ne bo prevzela sama in če Slovenija še ne bo imela vlade s polnimi pooblastili.



Sodišče EU sicer v ponedeljek začenja sodne počitnice, tako da pred 31. avgustom, ko jih bo zaključilo, ni pričakovati postopkov v povezavi s slovensko tožbo proti Hrvaški.