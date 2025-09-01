Slovenija vstopa v novo obdobje razvoja UI z ustanovitvijo Zavoda AI-D

Slovenija je z ustanovitvijo Zavoda AI-D dobila prvo neodvisno organizacijo, ki bo povezovala znanje, raziskave in podjetništvo na področju umetne inteligence. Poslanstvo zavoda je spodbujati odgovoren, vključujoč in trajnostno usmerjen razvoj umetne inteligence, ki bo prispeval k tehnološkemu in družbenemu napredku države.

Zavod AI-D bo deloval kot stičišče akademskega sveta, gospodarstva in javnih institucij doma ter v tujini. Njegove pobude vključujejo raziskovalni inkubator, izobraževalni program o umetni inteligenci za vse, podporo podjetjem pri uvajanju umetne inteligence v poslovne procese ter organizacijo mednarodnega festivala.

Ustanovitev zavoda se časovno ujema z izjemno rastjo svetovnih naložb v umetno inteligenco, ki so leta 2024 dosegle vrednost skoraj 215 milijard evrov. Po napovedih naj bi globalni trg umetne inteligence do leta 2030 narasel na 1,54 bilijona evrov, ob čemer generativna umetna inteligenca obeta več trilijonov evrov letne dodane vrednosti.

Zavod AI-D bo dopolnjeval nacionalne in evropske pobude ter Sloveniji pomagal utrditi položaj inovacijskega središča v regiji. Njegov poudarek bo na trajnostnem razvoju, etiki in človeško usmerjeni uporabi tehnologije.

»Vemo, da je umetna inteligenca svetla točka gospodarstva in ključna priložnost za inovacije in trajnostno rast. Naš cilj je graditi prihodnost, kjer ima tehnologija človeški obraz,« so ob ustanovitvi sporočili iz zavoda.