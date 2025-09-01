  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Slovenija vstopa v novo obdobje razvoja UI z ustanovitvijo Zavoda AI-D

    Ustanovitev zavoda se časovno ujema z izjemno rastjo svetovnih naložb v umetno inteligenco, ki so leta 2024 dosegle vrednost skoraj 215 milijard evrov.
    Zavod povezuje posameznike, raziskovalce, podjetja in odločevalce ter ustvarja prostor za izmenjavo znanja, izkušenj in oblikovanje skupnih rešitev. FOTO: Shutterstock
    Zavod povezuje posameznike, raziskovalce, podjetja in odločevalce ter ustvarja prostor za izmenjavo znanja, izkušenj in oblikovanje skupnih rešitev. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    1. 9. 2025 | 13:24
    1. 9. 2025 | 14:36
    2:06
    Slovenija je z ustanovitvijo Zavoda AI-D dobila prvo neodvisno organizacijo, ki bo povezovala znanje, raziskave in podjetništvo na področju umetne inteligence. Poslanstvo zavoda je spodbujati odgovoren, vključujoč in trajnostno usmerjen razvoj umetne inteligence, ki bo prispeval k tehnološkemu in družbenemu napredku države.

    Zavod AI-D bo deloval kot stičišče akademskega sveta, gospodarstva in javnih institucij doma ter v tujini. Njegove pobude vključujejo raziskovalni inkubator, izobraževalni program o umetni inteligenci za vse, podporo podjetjem pri uvajanju umetne inteligence v poslovne procese ter organizacijo mednarodnega festivala.

    Pasti rabe umetne inteligence

    Ustanovitev zavoda se časovno ujema z izjemno rastjo svetovnih naložb v umetno inteligenco, ki so leta 2024 dosegle vrednost skoraj 215 milijard evrov. Po napovedih naj bi globalni trg umetne inteligence do leta 2030 narasel na 1,54 bilijona evrov, ob čemer generativna umetna inteligenca obeta več trilijonov evrov letne dodane vrednosti.

    Zavod AI-D bo dopolnjeval nacionalne in evropske pobude ter Sloveniji pomagal utrditi položaj inovacijskega središča v regiji. Njegov poudarek bo na trajnostnem razvoju, etiki in človeško usmerjeni uporabi tehnologije.

    Ekipa štirih s pomočjo umetne inteligence nadomesti delo tridesetih

    »Vemo, da je umetna inteligenca svetla točka gospodarstva in ključna priložnost za inovacije in trajnostno rast. Naš cilj je graditi prihodnost, kjer ima tehnologija človeški obraz,« so ob ustanovitvi sporočili iz zavoda.

    Več iz teme

    umetna inteligencadigitalizacijainovacijetehnologijagospodarstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

