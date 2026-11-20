Slovenska ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je na današnjem zasedanju ministrov članic EU v Bruslju podprla poziv k izključitvi Rusije iz beneškega arhitekturnega bienala 2027.

»Izrazito smo podprli pobudo Poljske, da se Rusija izključi iz beneškega bienala za leto 2027. Gre za zasebno fundacijo, ki seveda lahko samostojno odloča. Toda članice Evropske unije morajo jasno povedati, da tisti, ki uničujejo muzeje, ki uničujejo kulturno dediščino, ki rušijo temeljne civilizacijske, tudi človeške norme, pravico do življenja, ne morejo nastopati kot država na raznih kulturnih prireditvah oziroma festivalih,« je poudarila Fridl Jarc.

Deset držav članic, med njimi Nemčija, Avstrija in Hrvaška, je sicer na pobudo Poljske že pred današnjim zasedanjem Evropsko komisijo pozvalo, naj okrepi prizadevanja za izključitev Rusije iz beneškega arhitekturnega bienala, ki bo potekal med majem in novembrom 2027.

Sodelovanje Rusije ne sme biti normalizirano

V pismu, ki ga je pridobil bruseljski spletni portal Rapporteur, so poudarile, da ne sme priti do normalizacije sodelovanja Moskve na mednarodnih kulturnih in športnih dogodkih, dokler v Ukrajini ne bo dosežen pravičen in trajen mir.

Ministrica je pojasnila, da se je na današnjem zasedanju na to temo »odprla obsežna razprava« in da so tako rekoč vsi ministri, ki so se priglasili k besedi, podprli pobudo.

Rusija se je letos vrnila na beneški umetnostni bienale, na katerem v zadnjih dveh izdajah ni sodelovala. Zaradi sodelovanja Rusije je Evropska unija prekinila subvencioniranje beneškega bienala v višini okoli dveh milijonov evrov.