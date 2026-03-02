Slovenija zagotovila čarterske polete iz ZAE, jutri prvi polet iz Omana

Vlada je za vrnitev slovenskih državljanov iz Združenih arabskih emiratov, ki so v regiji obtičali zaradi prekinitve letov po sobotni ameriško-izraelski vojaški operaciji na Iran, zagotovila čarterske polete do Ljubljane, so danes sporočili iz kabineta predsednika vlade. V torek naj bi iz Omana proti Sloveniji poletelo prvo posebno letalo.

Vračanje v domovino bo potekalo organizirano in postopoma, ob upoštevanju varnostnih razmer. Predvidoma v torek bo iz Omana proti Sloveniji poletelo prvo posebno letalo, v sredo sta načrtovana še dva poleta, so navedli.

Prednost bodo imele družine z otroki, ki jih bo z natančnimi navodili glede nadaljnjih korakov neposredno kontaktiralo slovensko veleposlaništvo v Abu Dabiju.

Ob tem so vse slovenske državljane, ki se trenutno nahajajo v ZAE pozvali, da ostanejo mirni, spremljajo uradne informacije in sledijo navodilom veleposlaništva. »Poskrbeli bomo, da se bodo vse državljanke in državljani Republike Slovenije čim prej vrnili v domovino«, so zapisali.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je medtem sporočilo, da potekajo priprave na varno vrnitev slovenskih državljanov iz ogroženih območij. Pri tem smo v stalnem stiku z državami članicami EU in državami v regiji.

Od začetka krize se je na ministrstvo in veleposlaništvo v Abu Dabiju javilo več kot 700 državljanov, so navedli in ocenili, da se jih približno sto še nahaja v Omanu in drugod v regiji.

Ministrstvo slovenskim državljanom svetuje, da ostanejo na varnem, se javijo dežurni službi ministrstva in pristojnim veleposlaništvom v regiji ter dosledno sledijo navodilom lokalnih oblasti.

Pred tem je zunanja ministrica Tanja Fajon v pogovoru za Svet na Kanalu A dejala, da obstajajo varnostna tveganja pri povratnih letih, vendar so sprožili vse postopke za čimprejšnje, varno vračanje v domovino.

»Napadi potekajo naprej, tudi letališče v Abu Dabiju je bilo poškodovano. So v nezavidljivi situaciji, trenutno imajo okoli 400 tisoč državljanov EU. Dnevno smo v stiku tudi s članicami EU, kdaj bo lahko povratek varen«, je dejala.

»Slovenija je takoj obžalovala in zavrnila vojaško posredovanje ZDA in Izraela, kot tudi povračilne ukrepe Irana na cilje v širši regiji. Ves poziv gre zdaj k umiritvi razmer, k spoštovanju mednarodnega in humanitarnega prava, ustanovne listine ZN in predvsem zaščite civilistov,« je še povedala ministrica.