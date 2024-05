Slovenija zamudila priložnost, da bi postala del ugledne trojke

V nadaljevanju preberite:

Vlada bo danes v državni zbor poslala sklep o priznanju Palestine kot suverene in neodvisne države. Proti priznanju Palestine so le v SDS. Glasovanje o priznanju bi lahko bilo tik pred evropskimi volitvami.

»Bolje bi bilo, da bi slovenska vlada sledila razumnemu zadržku velike večine vlad v EU, ki Palestine brezpogojno ne morejo podpreti,« je za Delo povedal evropski poslanec Milan Zver, ki meni, da se z nameravanim priznanjem vlada Roberta Goloba postavlja na napačno stran zgodovine.

Rivalstvo in neusklajenost med kabinetom predsednika vlade in zunanjim ministrstvom pod vodstvom Tanje Fajon (SD) je sicer na koncu privedlo do tega, da Slovenije ni bilo v skupini Španije, Norveške in Irske, ki so Palestino priznale v torek. »Ta trenutek je za priznanje zelo primeren, saj je zdaj treba pokazati privrženost konceptu dveh držav z dejanji,« ocenjuje dr. Danilo Türk, mednarodni pravnik in nekdanji predsednik republike.