Slovenija zunaj energetskih načrtov na morju

Slovenija zanika namere za preiskovanje in črpanje ogljikovodikov – ne glede na prihodnje morebitne načrte Hrvaške in Italije za iskanje energetsko bogatih najdišč pod morskim dnom Jadranskega morja. Okoljevarstveniki kljub temu opozarjajo, da je morje eno in da bodo negativni vplivi izkoriščanja morskega dna prizadeli vse države, ki si ga delijo.Hrvaški minister za zaščito okolja in energetiko Tomislav Ćorić se je pred kratkim močno zavzel za energetsko samozadostnost Hrvaške in je podprl projekt plinskega terminala na Krku ter načrte o črpanju ogljikovodikov na Dinarskem gorovju in v Jadranskem morju.Na hrvaške namere o ...