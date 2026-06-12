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    Slovenija

    Sloveniji grozi še en Šutarjev zakon

    Če bo zakonodajalec v Skok združil KPK, tožilstvo in policijo, bomo padli pod evropske standarde, pravi Tina Divjak, namestnica predsednice KPK.
    Tina Divjak ocenjuje, da na področju pregona in preprečevanja korupcije že imamo ureditev, ki je popolnoma skladna z evropskimi standardi. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Tina Divjak ocenjuje, da na področju pregona in preprečevanja korupcije že imamo ureditev, ki je popolnoma skladna z evropskimi standardi. FOTO: Marko Feist
    Uroš Esih
    12. 6. 2026 | 05:00
    14:29
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    Z namestnico predsednice Komisije za preprečevanje korupcije Tino Divjak smo se v podkastu Moč politike pogovarjali o potrebi po ustanovitvi specializirane tožilske enote za pregon korupcije Skok ter o škodljivosti pavšalnih izjav o korupciji, zadevi Black Cube z vidika korupcije ter o postopkih bivšega premiera Roberta Goloba pred KPK.

    Kako daleč je po vaših informacijah priprava zakona o specializiranem pregonu korupcije in organiziranega kriminala, to je zakona o Skoku? So vas snovalci zakona zaprosili za mnenje?

    Do zdaj nismo bili vključeni, nihče nas ni kontaktiral. Ker je veliko različnih informacij, ki se spreminjajo, gre morda za znani slovenski pregovor: Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Na začetku, ko se je oblikovala vlada, smo bili dnevno soočeni s tem: zakon se piše, vložen bo, ko bo imenovana vlada, šlo bo zelo hitro, v enem tednu. Vse se je dogajalo v neki hektiki. To je nepravilen način priprave zakona, na hitro, ob neki tajnosti, ne ve se, kdo ga piše. Ko govorimo o Skoku, o pregonu, preprečevanju in preiskovanju korupcije, je to zelo široko polje. Treba je vedeti, kje so problemi, s čim se bomo ukvarjali.

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    Kar 17 poslancev SDS ni poročalo o premoženjskem stanju v zakonskem roku

    Zakaj tako pomemben zakon po vaše nastaja v tajnosti? Se predlagatelji, snovalci zakona bojijo stroke?

    Upam, da ne. Vse se je dogajalo hektično, šlo je za neki pokazatelj učinkovitosti. Izvolili ste nas, obljubili smo, hitro bomo nekaj naredili. A dejstvo je, in tudi OECD zelo opozarja na to, da varno poslovno okolje potrebuje premišljene zakone. Preden začneš zakon pisati, moraš vedeti, kje so problemi, kaj je treba sprejeti, zato da se z zakonom rešujejo pravi problemi, da se nam ne zgodi še en Šutarjev zakon. Ko je bil Šutarjev zakon spisan, je bilo veliko besed o tem, da to že obstaja. A samo zato, če naredimo neko novo ogrodje, še ne pomeni, da bo kaj drugače. Če tekočino naliješ v drugo steklenico, je to še vedno ista tekočina.

    Predlagatelji zakona trdijo, da naj bi dva ločena stebra preventive in pregona korupcije pod eno streho prinesla večjo učinkovitost. Vas to prepriča?

    Poznavajoč vse mednarodne dokumente, mednarodno prakso, kako delajo druge države, nas to vsekakor ne prepriča. Prvotna ideja je bila, da združijo KPK, tožilstvo in policijo pod isto streho. Govorimo o organu tri v enem. Takšen organ v EU ne obstaja. Verjetno je razlog za to, da nobena država nima vseh treh stebrov pod isto streho. Zelo pomembno je tudi to, da vse mednarodne organizacije, predvsem Greco, ki je ena temeljnih organizacij za preprečevanje oziroma za boj proti korupciji, opozarjajo na pomembnost preventive, preprečevanja. Če želimo zmanjšati korupcijo, moramo vlagati v preventivo, kajti kurativa je premalo. Korupcija je ena izmed tistih kaznivih dejanj, ki jih je najtežje preganjati, ker pri tem ni vidne žrtve. Žrtev je v bistvu družba, ki zaradi tega dobi manj storitev, slabše storitve, manj javnega zdravstva, manj javnega šolstva, ker denar odteka v zasebne žepe. Ni neposredne žrtve kot pri prometni nesreči, ko nekdo leži, ali kot pri umoru ali tatvini. Nimamo oškodovanca, ampak v bistvu stranke, med katerimi vsaka nekaj pridobi. Se pravi zmagovit, win-win položaj.

    Evropsko sodišče je že večkrat reklo, da je absolutno prepovedano zniževati standarde na področju pravne države. Mi bi pa delali prav to. FOTO: Marko Feist
    Evropsko sodišče je že večkrat reklo, da je absolutno prepovedano zniževati standarde na področju pravne države. Mi bi pa delali prav to. FOTO: Marko Feist

    Se z napovedanimi spremembami boj proti korupciji odmika od mednarodnih priporočil? Evropska direktiva zahteva obstoj ločenih neodvisnih organov za preprečevanje korupcije in pregon kaznivih dejanj.

    V vsakem primeru gre za zniževanje standardov, ki jih v Sloveniji imamo. Imamo samostojne, neodvisne institucije za preprečevanje korupcije, se pravi KPK, specializirano državno tožilstvo in nacionalni preiskovalni urad. Evropska protikorupcijska direktiva je pravkar začela veljati. Govori o operativno neodvisnem organu. To ne pomeni, da mora nujno biti samostojen organ, mora pa biti organ neodvisen v smislu, da ima dovolj kadrov, financ in pristojnosti ter moč odločanja, da se notranja organizacijska enota ali karkoli bi to že bilo, samostojno odloča, kako bo ravnala s postopki, kaj bo obravnavala, kakšen bo njen delokrog, kakšne sistemske analize bo delala, priporočila in podobno. Tako da bi bilo treba razmisliti, kako to uskladiti z evropsko direktivo, če bi to postalo del Skoka. Dejstvo je, da v Sloveniji že imamo ureditev, ki je popolnoma skladna z evropskimi standardi. Evropsko sodišče je že večkrat povedalo, da je po sprejetju direktive prepovedano zniževati standarde na področju pravne države. Mi bi počeli točno to. Direktiva je bila sprejeta, mi pa pravzaprav znižujemo standarde. Zelo pomembno je, kar je povedal pravosodni minister Mihael Zupančič – kakršenkoli zakon že bo, mora biti ustavnopravno skladen.

    Korupcija je ena tistih kaznivih dejanj, ki jih je najtežje preganjati, ker pri tem ni vidne žrtve.

    Predsednica države Nataša Pirc Musar se sprašuje, kaj manjka, da korupcije ne znamo preganjati: »Če mene vprašate, zakonske podlage so, posebno tožilsko skupino imamo, manjkajo verjetno dodatna sredstva in dodatni kakovostni zaposleni. Ukinjati eno institucijo samo zato, ker je ne maraš, preprosto ni dobro.« Menite enako?

    Absolutno. Bi pa to razčlenila na dva dela. Drži, pravne podlage imamo. Imamo uredbo, ki določa način izmenjave informacij med vsemi tremi organi. Ne bom rekla, da to ne deluje, ampak je mogoče manj učinkovito, kot bi lahko bilo. Treba je preveriti, ali gre za kadre, finance, mogoče za kaj drugega. Če narediš samo novi okvir in ne okrepiš kadrov, finance, pristojnosti, načina delovanja, se zadeva ne bo spremenila. Z drugim delom o ukinjanju institucije pa se seveda strinjam. Vendar je treba vedeti, da ukinitev ni edini način onemogočanja institucije. KPK je neodvisna državna institucija, ampak naš finančni in kadrovski načrt gre skozi vlado, proračun in parlament. Tudi če KPK ne bo del Skoka, globoko upam, da ga bodo okrepili glede na zavezo vseh strank koalicije za okrepljen boj proti korupciji. Govorim predvsem o nadgradnji Erarja, da bi bil še transparentnejši. Da se ne bi z zniževanjem financiranja pojavljali pritiski na delovanje institucije.

    V aferi Black Cube je bilo slišati zmontirane pogovore, v katerih je osrednja tema domnevna korupcija v državi. Kaj razberete iz vsebine prisluhov izraelskih obveščevalcev, seveda v povezavi s korupcijo v državi?

    KPK se seveda ukvarja z vsebino objavljenih posnetkov v delu naših institutov, se pravi v delu lobiranja in potencialne kršitve integritete. Še vedno smo v stiku s policijo, kajti prvi korak je ugotoviti pristnost posnetkov. Če se ugotovi, da so vse te besede bile izrečene, bo KPK zadevo preiskal v okviru svojih pristojnosti.

    Te pa so?

    Kot rečeno, kar smo zaznali in kar je trenutno v preverjanju, je, ali so se zgodile določene kršitve lobiranja in pa kršitev integritete v smislu vplivanja na nadzornike družb v državni lasti za določene menjave.

    V Sloveniji naj bi bila ocenjena vrednost koruptivnih dejanj približno 3,5 milijarde evrov na leto. To je, denimo, dvakrat več, kot znaša proračunski primanjkljaj. Kako realna je ta številka?

    To je ocena, ki temelji na metodologiji evropskega parlamenta. Znesek je ogromen. Razumeti je treba, da 3,5 milijarde evrov ne vključujejo samo tako imenovanih modrih kuvert, se pravi klasičnega podkupovanja usluga za uslugo. Vsebujejo še marsikaj drugega: celoten spekter izgube denarja zaradi sistemskih anomalij, prirejenih javnih razpisov, zaposlitev, javnih naročil, preplačanih projektov ali kartelnih dogovorov. Potem so tu zajete tudi skrite ugodnosti, financiranje dragih potovanj, nepotizem in klientelizem. Z večino tega se ukvarja tudi KPK.

    Kako komentirate nedavno izjavo bivšega državnega sekretarja Vojka Vovka, da naša policija, tožilstvo in organi pregona pri pregonu korupcije niso dovolj uspešni? In da je korupcija v državi velika, z veliko umazanega denarja z Balkana?

    Takšne izjave so izredno nevarne. Gre za vzbujanje panike in slikanje zelo črne slike. Takšne napovedi pa ne prispevajo k ničemer, zato bi morali biti funkcionarji veliko bolj previdni pri sodbah tako stanja v državi kot tega, kaj se je dejansko dogajalo.

    Kaj pa izjave o podkupovanju poslancev Resnice, pri katerih so se omenjale celo milijonske številke?

    Kolikor vem, so izjave predali Nacionalnemu preiskovalnemu uradu. Ta mora to raziskati. Če pa je bilo dejansko dogajanje kakorkoli politično napihnjeno, je to izredno nevarno. Vsi funkcionarji, tudi poslanci, morajo biti zelo previdni, kaj govorijo.

    KPK se je precej ukvarjala z bivšim premierom Robertom Golobom. In obratno. V javnosti sta močno odmevali zadevi Bobnar in Karigador. KPK je v postopku ugotavljanja nasprotij interesov pri bivšem premieru Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev. Kaj lahko poveste o tem primeru?

    Gre za postopek, v katerem se preverja nasprotje interesov ob glasovanju na vladi za Tomaža Subotiča v primeru imenovanja v svete zavodov različnih slovenskih bolnišnic. Ravno smo prejeli izjasnitev obravnavane osebe oziroma njegovega pooblaščenca. Zdaj bomo to proučili in glede na navedbe v izjasnitvi sprejeli končno odločitev ali uvedli izvajanje dodatnih dokazov. To bo odvisno od tega, kar piše v izjasnitvi. Ta postopek traja zelo dolgo, ponavadi so postopki nasprotij interesov veliko hitreje končani. V tem primeru se je KPK spopadla z velikim številom različnih procesnih zahtevkov, od množice zahtevkov za izločitev funkcionarjev do tožb za vpogled v spis.

    Korupcija je ena tistih kaznivih dejanj, ki jih je najtežje preganjati, ker pri tem ni vidne žrtve. FOTO: Marko Feist 
    Korupcija je ena tistih kaznivih dejanj, ki jih je najtežje preganjati, ker pri tem ni vidne žrtve. FOTO: Marko Feist 

    Kaj ste se kot KPK naučili iz zadeve Bobnar, v kateri je KPK ugotovila kršitev integritete Goloba, ki odločitev KPK izpodbija na sodišču?

    Vsekakor smo se naučili, da je treba zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v procesnem delu spremeniti, da bo bolj jasen, da bo manj manevrskega prostora za različne procesne manevre. Že na začetku mandata smo poslanskim skupinam poslali naše predloge za spremembo zakona, zato upam, da jih bodo jemali resno.

    Evropsko sodišče je že večkrat reklo, da je absolutno prepovedano zniževati standarde na področju pravne države. Mi bi pa delali prav to.

    Kako ste obravnavali prijavo konflikta interesov predsednika državnega sveta Marka Lotriča, ki je hkrati tudi predsednik koalicijske stranke Fokus?

    Eno je to, kar se javnosti zdi prav ali narobe, drugo pa, kaj zakon določa oziroma ne določa. Ker v tem delu trenutno vlada pravna praznina, se bomo s tem ukvarjali v sistemskih priporočilih, da se bo ta pravna praznina zaprla. In to je trenutno največ, kar lahko naredimo.

    Kako pa komentirate primer Zdravka Počivalška, ki je postal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade. KPK je pred leti v okviru preiskav, povezanih z nabavo zaščitne opreme, ugotovila kršitev integritete takratnega ministra za gospodarstvo Počivalška.

    To je tipični primer, ki kaže na to, zakaj je ugotavljanje kršitev integritete pri KPK pomembno. Spomnim se pred leti, ko je pokojna Zdenka Cerar, ko je bila generalna državna tožilka, rekla: »Vsaka svinjarija še ni kaznivo dejanje.« Lahko pa dodamo – je pa vendarle svinjarija. To, kar se je dogajalo takrat pri nabavah zaščitne opreme, torej privilegiranje položaja določenega dobavitelja, po mnenju tožilstva ni imelo oznake kaznivega dejanja, zato je kazensko ovadbo zavrglo. Če ne bi bilo kršitev integritete, bi bilo uradno potrjeno, da je bilo vse v redu. Ampak kršitev integritete je tu ravno zato, da preverimo, ali so funkcionarji, osebe na položajih, kršili zakon, pa to pač ni kaznivo dejanje. Se pravi, ni dovolj hudo, je pa narobe. In KPK je v tem primeru rekla: »Ja, to je narobe.« In zaradi tega Zdravko Počivalšek danes ne more biti v nadzornem svetu ali upravi SDH. Lahko pa je državni sekretar za upravljanje državnega premoženja. In če bo, recimo, zakon o demografskem skladu izbrisal določbe iz zakona o SDH, ki zdaj določa sankcije za kršitev integritete, bo Zdravko Počivalšek lahko tudi predsednik uprave demografskega sklada.

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    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
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    Razno
    SPREMEMBA

    Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 07:49
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

    Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
    10. 6. 2026 | 13:50
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    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Zgodba slovenskega športnika, ki mnoge preseneti

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere.
    11. 6. 2026 | 08:07
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Skolioza hrbtenice: vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Kaj če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
    Promo Delo 20. 5. 2025 | 08:59
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    Gospodarstvo  |  Novice
    DONOSNO

    Nov način uporabe polnilnic: priložnost za lastnike

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:15
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    Novice  |  Znanoteh
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    Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PODJETNIŠTVO

    Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
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    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
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    Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

    Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
    Promo Delo 11. 6. 2026 | 11:41
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

    Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
    10. 6. 2026 | 09:35
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    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
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    Kultura  |  Oder
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    Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

    V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:22
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    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Spoznajte prve znake bolezni, ki vam lahko zagreni življenje

    Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
    Promo Delo 11. 6. 2026 | 08:00
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    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
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    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
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    Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
    Izberi poklic, ne stereotip

    Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

    Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Varčevanje ni iz mode. Le dobilo je nov pomen

    V času hitrih sprememb, negotovih trgov in vsakodnevnih finančnih odločitev se vedno več ljudi vrača k osnovnemu vprašanju:
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:09
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
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    Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

    Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
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    Delov poslovni center  |  Šport
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    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
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