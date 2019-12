Slovenijo bo zajelo obilno deževje

Po podatkih Agencije za okolje predvsem v hribovitem svetu severne Primorske, Gorenjske, Koroške in Notranjske pričakujejo močnejši porast hudourniških vodotokov. V zadnjih 24 urah je na območjih Bovca in Bohinja padlo od 100 do 200 litrov dežja na kvadratni meter. Drugod v zahodni Sloveniji je bilo padavin večinoma od 10 do 50 litrov na kvadratni meter.



V soboto v večjem delu Slovenije pričakujemo še od 30 do 70 litrov dežja na kvadratni meter, vmes bodo tudi nalivi.



​Ponoči je poplavljalo tudi morje, in sicer najnižje dele obale v Piranu.



​Zaradi visokega plimovanja morja v mestu je regijski center za obveščanje Koper danes zjutraj ob 4.13 sprožil sireno javnega alarmiranja z opozorilom na nevarnost, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.



Obalne občine je visoko plimovanje morja prizadelo že med 12. in 14. novembrom, ko je na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi in vodotokih nastala velika škoda.



Plimovanje je bilo najvišje v zadnjega pol stoletja in je največ škode povzročilo v mestnih jedrih Izole in Pirana. Gasilci so tedaj v le nekaj urah opravili okoli 60 intervencij, večinoma zaradi zalitja objektov, poplavljenih je bilo več ulic in trgov.