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    Slovenija

    Slovenijo bosta obiskala ukrajinski predsednik in zunanji minister

    Ukrajinski predsednik in zunanji minister bosta obiskala Slovenijo, podpora pri gradnji civilnih zaklonišč se bo nadaljevala.
    Kot enega od rezultatov obiska je Kajzer izpostavil tudi nadaljnji korak Slovenije k pristopu h koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini. FOTO: Eduard Kryzhanivskyi/AFP
    Galerija
    Kot enega od rezultatov obiska je Kajzer izpostavil tudi nadaljnji korak Slovenije k pristopu h koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini. FOTO: Eduard Kryzhanivskyi/AFP
    STA
    18. 9. 2026 | 14:05
    18. 9. 2026 | 14:12
    3:55
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    Zunanji minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in zunanji minister Andrij Sibiha. Med rezultati srečanj je izpostavil nadaljnji korak Slovenije k pristopu h koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih.

    »Dogovor je, da Slovenijo obiščeta ukrajinski predsednik in zunanji minister,« je v videoizjavi ob zaključku obiska v Kijevu povedal Kajzer, ki se je v Ukrajini sestal z Zelenskim, Sibiho in podpredsednikom vlade Vsevolodom Čenčovom.

    V ospredju pogovorov so bili pravičen in trajen mir, evropska prihodnost Ukrajine, varnost, nadaljnja slovenska pomoč ter možnosti tesnejšega sodelovanja obrambnih industrij obeh držav. Kot enega od rezultatov obiska je Kajzer izpostavil tudi nadaljnji korak Slovenije k pristopu h koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini.

    Slovenija že podpira gradnjo treh zaklonišč v Harkovu, vključevanje v koalicijo pa bo omogočilo tesnejše usklajevanje pomoči pri zaščiti civilnega prebivalstva, je sporočilo zunanje ministrstvo.

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    »Zaklonišča neposredno rešujejo življenja in povečujejo varnost ljudi, ki so vsak dan izpostavljeni napadom. Slovenija bo zato politično podporo še naprej povezovala s projekti, ki ljudem na terenu dejansko pomagajo,« je zagotovil Kajzer.

    Minister je sicer s Sibiho tudi položil cvetje v spomin na padle v ruski agresiji na Ukrajino in nagovoril udeležence ob začetku novega študijskega leta Diplomatske akademije Ukrajine. Prav tako se je srečal s predstavniki Svetovnega programa za hrano (WFP) v Ukrajini in obiskal sedež lokalne Karitas v Kijevu.

    Obrambni minister Valentin Hajdinjak, ki je prav tako obiskal Kijev in se srečal z Zelenskim, se je medtem sestal še z ukrajinskim kolegom Evgenijem Hmaro. Pogovori so bili osredotočeni na aktualne varnostne razmere, nadaljnjo slovensko podporo Ukrajini ter krepitev dvostranskega sodelovanja, zlasti na vojaškem in obrambnem področju.

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    Ukrajinska obrambna industrija

    Minister je sogovornikom predal pismo o interesu Slovenije za pridružitev pobudi Dogovor o dronih, ki bo povezala zainteresirana slovenska obrambna podjetja z ukrajinskimi, hkrati pa prispevala h gradnji zmogljivosti oboroženih sil obeh držav na področju zračne obrambe in protidronskega delovanja.

    Pri tem je Hajdinjak izpostavil dragocene izkušnje Ukrajine in njene obrambne industrije, ki se zaradi vojne hitro prilagaja novim taktikam in tehnologijam. Slovenijo tu zanimajo predvsem možnosti sodelovanja pri razvoju dronov, sistemov zračne in protidronske obrambe, kibernetske obrambe ter področja oklepne tehnike in artilerije, je sporočilo obrambno ministrstvo.

    Hajdinjak je Hmari pri tem prenesel povabilo k udeležbi na sejmu Sidec, ki bo letos novembra v Celju. Po njegovih besedah bo osrednji panel sejma namenjen ukrajinski obrambni industriji.

    Ukrajinska obrambna industrija se zaradi vojne hitro prilagaja novim taktikam in tehnologijam. FOTO: Stringer/Reuters
    Ukrajinska obrambna industrija se zaradi vojne hitro prilagaja novim taktikam in tehnologijam. FOTO: Stringer/Reuters

    Del delegacije so sicer bili med drugim načelnik generalštaba Slovenske vojske Boštjan Močnik, ki se je ločeno sestal z vrhovnim poveljnikom ukrajinskih oboroženih sil generalom Mihajlom Drapatijem, pa tudi predstavniki petih slovenskih obrambnih podjetij: DAT-CON, STRiX eMotors, SkyLabs, Beyond Semiconductor in Podkrižnik.

    Slovenska delegacija je bila po navedbah obrambnega ministrstva doslej ena največjih delegacij visokih predstavnikov ene države v Ukrajini do zdaj.

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