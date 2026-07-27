Slovenijo čaka nov vročinski val s temperaturami do 40 stopinj Celzija

Nov vročinski val se bo na zahodu Slovenije predvidoma začel že v torek, na vzhodu pa v sredo. Po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami Celzija. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam Celzija.

Kot je Arso objavil na družbenem omrežju facebook, bo vročinski val trajal predvidoma vsaj okoli deset dni, najvišje temperature lahko pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom.

Vročinski val naj bi trajal okoli deset dni. FOTO: Arso

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Zrak nad nami bo sicer suh, a ponoči se vseeno marsikje ne bo ohladilo pod 20 stopinj Celzija. Sušno in vroče vreme bo gotovo znova zaostrilo tudi požarno ogroženost naravnega okolja.

Velika požarna ogroženost naravnega okolja je še vedno razglašena v večjem delu Primorske.

Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je za STA pojasnil, da bodo danes znova preverili požarno ogroženost. V zadnjih dneh je bilo nekaj padavin, obenem pa je za prihodnje dni napovedan intenziven vročinski val, zaradi katerega bodo »na določenih območjih zagotovo relativno hitro ponovno uvedli veliko požarno ogroženost«, je napovedal.

Na zahodu se bo vročinski val začel v torek, na vzhodu pa dan za tem. FOTO: Aleš Černivec

V sredo dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme.