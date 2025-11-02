Slovenijo dosegla vremenska fronta, ponoči bo burno

Slovenijo je dosegla vremenska fronta, ki bo v noči na ponedeljek prešla vso državo. Kot pojasnjujejo na Agenciji RS za okolje (Arso), je območje visokega zračnega tlaka, ki je doslej vztrajalo nad srednjo Evropo in severozahodnim Balkanom, oslabelo.

Vremenska fronta je že dosegla Alpe, pred njo pa nad naše kraje od jugozahoda še priteka vlažen in topel zrak.

Zaradi teh dejavnikov bo zvečer in ponoči prevladovalo oblačno vreme. Padavine, ki bodo deloma nastopale kot plohe in nevihte, se bodo postopno razširile nad vso državo.

Ob prehodu fronte bo prehodno zapihal okrepljen veter severnih smeri. Z vdorom hladnejšega zraka se bo meja sneženja spustila na nadmorsko višino okoli 1500 metrov. V zatišnih dolinah na severu Slovenije bi se lahko, kot navaja Arso, sneg pojavi tudi nižje.

Najnižje jutranje temperature bodo precej raznolike. V Zgornjesavski dolini se bodo gibale okoli 3 stopinje Celzija, povečini po državi bodo med 7 in 10, na Primorskem pa bo topleje, do 13 stopinj Celzija.

Opozorilo pred močnimi sunki vetra

Agencija RS za okolje je izdala tudi opozorilo. Ob prehodu vremenske fronte bodo v noči na ponedeljek predvsem po nižinah severovzhodne Slovenije in ponekod pod Karavankami sunki vetra presegali hitrosti 70 kilometrov na uro.

Arso izdal oranžno opozorilo pred močnimi sunki vetra FOTO: Arso

V ponedeljek sledi hitra umiritev

Že v ponedeljek zjutraj pa se bo vreme hitro umirilo. Padavine bodo od zahoda postopno povsod ponehale, čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo. Tudi veter se bo umiril, le na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo dosegle od 10 do 14 stopinj, ob morju do 17 stopinj Celzija.

Obeti za prihodnje dni

V torek bo vreme pretežno jasno, bo pa opazno hladneje. Zjutraj bo po številnih nižinah vztrajala megla. Podobna vremenska slika nas čaka tudi v sredo, ko bo sprva ponekod še megleno.

Čez dan bo nato prevladovalo sončno vreme, postopno pa bo proti večeru naraščala prosojna koprenasta oblačnost.

Napoved za sosednje pokrajine

Fronta bo vplivala tudi na sosednje pokrajine. Padavine se bodo ponoči okrepile in prehodno zajele vse sosednje države, kjer lahko prav tako nastanejo nevihte. Tudi tam bo zapihal okrepljen severni veter.

V ponedeljek zjutraj bo v krajih zahodno od nas že delno jasno, drugod pa bodo padavine hitro ponehale. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja, povsod pa se bo nekoliko ohladilo.