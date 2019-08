FOTO:Slovenijo je treba razkosati, a na koliko delov?

Ljubljana – Predlog zakona o ustanovitvi pokrajin je drugi poskus, da Slovenija dobi vmesno »stopnico« med občinami in državo in preseka aktualni neustavni položaj ter ustavi nadaljnjo centralizacijo. Pokrajinam je politika ta hip naklonjena, kot že dolgo ne. A po katerem načelu jih oblikovati in koliko naj jih bo? Stroka jih zagovarja enajst. Čas za politično preverjanje pa šele prihaja. Slovenija ima dvanajst statističnih regij in prav toliko regionalnih razvojnih regij. Po drugi strani ima enajst mestnih občin. Ali torej državo na pokrajine razdeliti po ključu regij ali mestnih občin, je osnovna dilema politike in ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.