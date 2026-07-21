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    Slovenija

    Slovenijo popoldne in zvečer čakajo nevihte z oranžnim opozorilom

    Na Hrvaškem so prve močnejše nevihte z debelo točo že zjutraj zajele Istro, glavnina vremenskega poslabšanja pa se pričakuje v popoldanskih in večernih urah.
    Po nočnem prehodu fronte se bo vreme hitro umirilo. Ponoči se bo postopno zjasnilo, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. FOTO: arhiv Dela
    Galerija
    Po nočnem prehodu fronte se bo vreme hitro umirilo. Ponoči se bo postopno zjasnilo, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. FOTO: arhiv Dela
    R. I.
    21. 7. 2026 | 10:42
    21. 7. 2026 | 12:35
    3:33
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    Slovenijo danes popoldne in zvečer čaka pestro vremensko dogajanje. Ob prehodu hladne fronte bodo plohe in nevihte zajele večji del države, največjo nevarnost pa vremenoslovci napovedujejo za Primorsko, kjer so možni močni sunki vetra, nalivi in tudi toča. Agencija RS za okolje (Arso) je za to območje izdala oranžno vremensko opozorilo.

    Po napovedih bo glavnina nevihtnega sistema potekala nad severnim Jadranom in Balkanom, Slovenija pa bo na severnem robu vremenskega dogajanja. Kljub temu se lahko predvsem proti večeru tudi pri nas razvijejo posamezne močnejše nevihte, zlasti na Primorskem in ob obali.

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    Meteorologi opozarjajo, da bodo ob prehodu fronte najizrazitejši vremenski pojavi močni sunki vetra, krajevno intenzivni nalivi in toča. Možnost nastanka močnejših neviht obstaja tudi v notranjosti Slovenije, vendar je tam verjetnost precej manjša.

    Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj.

    Hidrologi opozarjajo, da bodo zaradi predvidenih nalivov popoldne in zvečer narasli manjši vodotoki in hudourniki, predvsem v zahodni in deloma severni Sloveniji.

    Na izpostavljenih območjih Primorske lahko pride do zastajanja in krajevnega poplavljanja padavinske vode, posamezne manjše reke pa lahko ponoči prehodno dosežejo srednje pretoke.

    Na Balkanu hujša neurja

    Občutno bolj burno vremensko dogajanje napovedujejo južneje. Nevihtni pas se bo po napovedih raztezal od severne Italije prek Jadranskega morja, Dalmacije ter južne Bosne in Hercegovine do Črne gore in Srbije.

    Na Hrvaškem so prve močnejše nevihte z debelo točo že zjutraj zajele Istro, glavnina vremenskega poslabšanja pa se pričakuje v popoldanskih in večernih urah ob prehodu hladne fronte.

    Zaradi nevarnosti hudih neviht je hrvaški državni hidrometeorološki zavod za celotno obalo izdal oranžno opozorilo. V Srbiji velja rdeče opozorilo za jug države in območje Kosova, za osrednji del države oranžno, za sever pa rumeno opozorilo. Rumeno opozorilo je izdano tudi za večji del Bosne in Hercegovine.

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    Branko Gregorčič: Nevihtno vreme je nočna mora za napovedovalce

    Meteorologi opozarjajo, da bi lahko pristojne službe opozorila čez dan glede na razvoj vremenskih razmer še zaostrile.

    Jutri vreme ponovno stabilnejše

    Po nočnem prehodu fronte se bo vreme hitro umirilo. Ponoči se bo postopno zjasnilo, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja.

    V sredo bo večinoma sončno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nastalo nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 17 stopinj, čez dan pa se bodo najvišje temperature gibale med 22 in 26 stopinjami, na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 29 stopinj.

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