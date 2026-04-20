    Slovenija

    Slovenijo prehaja pas neviht, toča tudi v Ljubljani

    V Starem trgu ob Kolpi je toča poškodovala ostrešje osnovne šole. Toča se je pojavila tudi v Ljubljani.
    FOTO: Aleksandra Heimann/Meteoinfo Slovenija/Facebook
    FOTO: Aleksandra Heimann/Meteoinfo Slovenija/Facebook
    R. I.
    20. 4. 2026 | 17:27
    20. 4. 2026 | 17:54
    Zatem ko so ponekod včeraj poročali o toči, se nestanovitno vreme nadaljuje tudi danes. Slovenijo znova prehaja pas neviht, zagrmelo je tudi nad Ljubljano. Prihajajo že tudi prva poročila o vnovični toči.

    Uprava za zaščito in reševanje je objavila, da je ob 13.20 v Starem trgu ob Kolpi na območju občine Črnomelj toča poškodovala ostrešje osnovne šole. Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi so zamenjali strešnike in odstranili točo, ki se je nabrala v odtočnih žlebovih.

    Fotograf Slovenske tiskovne agencije Tamino Petelinšek je točo okoli 17. ure posnel v Dobrepolju.

    Profil Meteoinfo Slovenija na Facebooku navaja, da o sodri in manjši toči poročajo z večih območij države: iz okolice Krškega, Logatca in Pake pri Predgradu, opozorili so tudi na več manjših nevihtnih celic, ki se iznad Avstrije pomikajo proti Koroški. Ponekod se je nabrala večja količina ledenih zrn, ki ovira promet. 

    Profil Neurje.si na Facebooku je popoldan opozoril na situacijo nad osrednjo Slovenijo, kjer se je izoblikovala izrazita nevihtna celica z zelo močnimi padavinami. Tedaj je zajela območje Logatca, Borovnice in Notranjih Goric. V jedru nevihte so bili prisotni zelo visoki odboji, kar pomeni povečano verjetnost pojavljanja toče. Nevihta se je pomikala proti jugovzhodu, v smeri proti Velikim Laščam.

    Zvečer bodo še krajevne padavine, ki bodo ponoči ponehale

    Zvečer bodo še krajevne padavine, sprva bo lahko vmes kakšna nevihta. Ponoči bo nato dež od severa postopno ponehal, od severa se bo delno jasnilo. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

    V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 13 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

    Obeti

    V sredo bo večinoma sončno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno. Jutro bo sveže, čez dan pa bo spet topleje.

    Vremenska slika: Ciklonsko območje se je pomaknilo nad Panonsko nižino in vzhodni Balkan. Oslabljena vremenska motnja še vpliva na vreme pri nas. S šibkim jugovzhodnim vetrom doteka k nam nekoliko hladnejši in vlažen zrak.

    Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bodo še krajevne padavine. Ponoči bodo od severa postopno ponehale, delno se bo jasnilo. V torek bo dopoldne delno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. V Kvarnerju bo pihala šibka burja.

