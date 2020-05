Slovenijo zajele močnejše krajevne nevihte

Slovenijo so popoldne zajele krajevne nevihte s točo, na jugozahodu države so nastale tudi močnejše nevihte. Zaradi večje količine padavin lahko narastejo hudourniški vodotoki, so opozorili na Upravi RS za zaščito in reševanje.



Močna nevihta s točo je popoldne najprej zajela zahodni del države in se nato razširila čez večji del države. Večja količina sodre in manjše toče je ob močnejši nevihti padla na območju Šmarja pri Jelšah in Velenja, neurje s točo je nastalo tudi nad delom Gorenjske.



Zaradi večje količine padavin v razmeroma kratkem obdobju je bilo v več delih Slovenije po podatkih centra za obveščanje za odstranjevanje posledic potrebno posredovanje gasilcev. Gasilci so posredovali v Šentvidu pri Grobelnem na območju Šmarja pri Jelšah, v Škofji Loki so morali očistiti zamašen odtok za meteorno vodo, ki je povzročil udar vode v bližnjem objektu, v Poti na Smrečje v Ljubljani, kjer je meteorna voda zaradi poškodovane strehe tekla v stanovanjsko hišo, in v Renčah pri Novi Gorici, kjer je meteorna voda zalila dvorišče stanovanjske hiše.



Po napovedih Agencije RS za okolje se bo ozračje zvečer umirilo, sredi noči pa bo večji del Slovenije od severa prešel nov pas padavin.